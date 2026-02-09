女遊客旗津沙灘拍照 遭「跟騷男貼近」驚逃

有女遊客到高雄旗津海灘和朋友拍照，卻有一名男子不斷的靠近她，幾乎要貼身。（圖／翻攝自 當事人Threads）





有女遊客到高雄旗津海灘和朋友拍照，卻有一名男子不斷的靠近她，幾乎要貼身，嚇的女遊客和朋友趕快逃走，卻又看到這名男子再去靠近其他女性，警方看了po文主動找到這名41歲的陳姓男子，約制也不得再這樣貼近女性，因為已經涉及了跟騷的違法行為。

到旗津沙灘的女遊客和朋友拍照時，卻看到這名男子一直貼近，近到都要貼上女遊客，目擊的朋友立即拍下，隨後女遊客和朋友趕快跑開，又看到這名男子去貼近別的女子，其實這名男子在女遊客到沙灘時，就一直盯著她看，隨後像找到目標似的一直貼近她，警方看到女遊客的po文後，主動來到沙灘找到這名41歲的陳姓男子當場告誡他。

廣告 廣告

員警vs.跟騷男子：「我跟你說我跟你約制而已，不要再做同樣動作，你要好好聊天，你可以用正面來聊天，不要走到人家後面。」

警方認為這名男子的行為可能涉嫌違反性騷擾防治法，告誡要求不得再有滋擾行為，對女性來說碰到這樣的跟騷，大家都會很害怕。

民眾：「我自己是有遇過會有路邊搭訕的，可是或許他是真的搭訕，因為常常發生這種事情，就會讓女性覺得非常恐懼，會不會我們一輩子，就要活在這種陰影之中。」

民眾：「蠻可怕的，因為現在社會的案件蠻多的，其實對女生來說，很多時候蠻不友善的，我覺得如果是一群女生，就算是一群，碰到這種陌生男子一直搭訕，一直靠近其實心裡會很害怕。」

民眾：「就是偏向趕快離開現場，但是會警告旁邊的女生。」

警方提醒民眾遇到陌生人，言語或行為騷擾不要直接開罵，保持冷靜並立即撥打110報案。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

花蓮校長出差偷吃女同事 隔天傳訊騷擾下場曝光

新北男用「頭」性騷關東煮闆娘 挨告下場出爐

19年前夜襲慢跑女「外套蒙頭」 DNA成鐵證...準備坐牢了

