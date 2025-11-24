女遊客走私活體當眾被逮 裙底藏229條觀賞魚！海關看傻眼

大陸深圳出現一名女性遊客入境試圖走私229條活魚，甚至把魚藏在裙子底下，連海關都傻眼。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

各國機場不時會出現走私事件，近日大陸深圳羅湖海關查獲一名中年女性旅客，竟把229條活生生觀賞魚藏在長裙內，企圖從香港入境中國大陸。由於這批魚類屬於禁止攜入的物種，當場被海關扣留並依法處置。

根據陸媒《新浪新聞》報導，大陸海關總署昨（23）日發布消息，羅湖海關人員進行入境旅客例行檢查時，發現一名中年女性旅客未主動申報，行為舉止也十分怪異。海關人員注意到該名女性遊客，隨即對她進行檢查，才驚見她身穿的黑色長裙下，綁著2包以紅、白塑膠袋，裡面有大量活魚，總數多達229條。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批魚類為「平鰭鰍科魚」，該物種主要棲息於亞洲山區溪流，屬適應急流環境的淡水魚，腹鰭呈吸盤狀，是相當特殊的觀賞魚類。然而，依照《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》，平鰭鰍科魚被列為禁止攜帶入境的物種。

另據大陸農業農村部與海關總署發布的第470號公告，平鰭鰍科魚因可能攜帶寄生蟲、病原或影響當地生態，因此嚴格禁止旅客攜帶或寄遞進境。海關強調，未經申報私自夾帶活體生物入境，不僅構成違規，也可能造成動植物疫情與外來物種入侵等風險。因此該名女性遊客當場被逮捕，將依法處置。

事後海關並呼籲民眾遵守檢疫規範，入境前務必確認相關規定，如有攜帶動植物產品需主動申報，以免觸法。

