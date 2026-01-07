女遊客逛壽山動物園拿手搖飲秒被搶 男怒打獼猴

真正搶得手搖飲的獼猴，早已溜到一旁打開杯蓋大快朵頤。（圖／Threads@bchen_0807授權提供）





高雄壽山動物園向來以台灣獼猴群聚聞名，園方雖多次宣導「食物不外露」，但人猴衝突仍時有所聞。近日園區內發生一起搶食意外，一名女遊客因手持手搖飲料入園，遭到猴群包圍搶奪，同行友人見狀護友心切，憤而動手驅趕身旁獼猴，卻意外波及未搶食的「無辜路人猴」，引發現場一陣騷動。



據了解，該名女遊客當時手持一杯手搖飲漫步於園區，未料飲料的香氣與目標明顯的杯身，立刻引起附近獼猴群的注意。目擊者指出，數隻獼猴見狀隨即步步逼近，女遊客察覺遭猴群鎖定視線後，驚慌失措地試圖閃避並發出尖叫聲。就在混亂之際，其中一隻獼猴抓準空檔，迅速衝上前將女遊客手中的飲料強行奪走。

同行友人在旁目睹全程，見女遊客飽受驚嚇，一時氣憤難平，隨即出手拍打身邊其他的獼猴洩憤。然而，據現場畫面顯示，遭到該名友人拍打的獼猴，其實並非搶奪飲料的「現行犯」，不但沒吃到食物還莫名挨打，顯得相當無辜；而真正搶得手搖飲的獼猴，早已溜到一旁打開杯蓋大快朵頤。事後該名友人也無奈表示，沒想到長這麼大，第一次動手打的對象竟然是猴子。

壽山動物園方再次呼籲，壽山地區野生獼猴眾多，遊客入園時務必遵守「食物不外露」原則，包括手搖飲、塑膠袋等物品均應收納於背包內，避免拿在手上邊走邊吃，以免引發獼猴覬覦，造成不必要的驚嚇與人猴衝突。

