女運將控消防小隊長性騷 消防局：調離現職調查中

台中一名女計程車司機，同時是消防志工，她出面控訴晚上開車，載消防局一名小隊長回家，小隊長酒氣濃厚，下車前出現騷擾行為，嚇得她不知如何是好，小隊長事後不但沒向她道歉，消防局還希望她不要開記者會公開這件事，目前女運將已經報案，消防局也將小隊長調離現職，進行後續調查。

計程車上，坐在副駕駛座的小隊長，到目的地時沒有下車，反而是一把抱住女運將，女運將嚇一跳，沒想到小隊長還進一步對她性騷擾，女運將最後受不了，用力推開小隊長。

還原當天完整狀況，一開始小隊長和另一名消防同仁上計程車，小隊長渾身酒氣，以要指路為由坐到副駕駛座，同仁先到目的地下車後，小隊長開始騷擾女運將，由於女運將本身也是消防分隊志工，起初對小隊長的舉動不敢反抗，只希望他快點下車。

當地里長陳映辰說：「(小隊長)要求女司機要抱他，因為礙於是上司跟下屬的關係，兩個人在密閉空間，被害人其實是不敢過於的反抗。」事後小隊長沒有一句道歉，女運將多次向消防局內部反映，消防局甚至要她不要公開這件事。

當地里長陳映辰說：「(消防局)很官僚的說，妳要用申訴的管道，加上要求受害人說，你們可不可以取消記者會，原來消防局內部對於性騷擾這件事情，是這麼消極。」

這名小隊長，平常負責轄區內救災救護，車輛翻進大排，他和同仁一起把傷者救出，小隊長的兒子也是消防員，2023年一起住宅火警，父子還同框滅火，沒想到小隊長疑似酒後性騷女運將，女運將已經向警方報案，消防局聲明，接到申訴並受理，目前小隊長調離現職，消防局會召開性評會調查，如果涉及不法，依規定議處。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

