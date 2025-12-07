女運將控深夜跑車遭騷擾 律師：已構成性騷擾可提告

台南市 / 綜合報導

台南市一名女計程車駕駛，深夜跑車時載到一名疑似酒醉男子，這名男子上車後胡言亂語，還一度想要出手碰觸，遭女駕駛大聲制止，才把手伸回，而踰矩行為全都被車內行車紀錄器給拍下來，其實像這樣的行為，律師表示，已經構成性騷擾，可以對男子提告，不過女駕駛跑車時要如何自保呢？其他同業說除了裝設車內行車紀錄器外，載到單獨搭車的男乘客，盡可能別讓他們坐在副駕位子，或者透過後照鏡時時留意狀況。

坐在副駕駛座的男乘客，上車後胡言亂語，疑似還出手碰觸女運將肩膀，嚇得提高分貝制止，要他別輕舉妄動，眼看女駕駛已經有所警覺，男子馬上轉移話題，深夜跑車碰上騷擾驚魂記，事後女運將決定將畫面公諸於世。

其他民眾說：「報警，或是說把窗戶拉下來，趕快大聲求救，現在什麼人都有，還是要準備一些就是防身的東西，(女運將)辛苦一點，而且半夜就是從事這樣的職業，可能就要更注重自己的個人安全。」

事件就發生在台南，PO文內容寫下，這名男乘客上車後不斷吹噓自己賺很多錢，想要包養女駕駛等言語騷擾外，還疑似毛手毛腳，更遭指控，一度要出手碰觸私密處，其他計程車運將說：「不是只有女生，男生也會碰到(騷擾案件)，為了保障自己的權利，都會裝(室內行車紀錄器)。」台南市計程車教育輔導協會理事長王俊傑說：「二度就業的婦女司機相當多，最重要一點是，車上一定要有裝置行車紀錄器。」

其實類似的騷擾案件，不論男女都會碰到，為了避免糾紛及保障自己，現在車內都會安裝行車紀錄器，爭議時就能讓畫面說話，不過駕駛可以怎麼自保預防呢？其他多元女計程車運將李小姐說：「隨時注意一下他的動態，盡量不要讓男乘客坐副駕，真的滿扯的，基本上這個應該也是可以拒載。」非本案律師梁家瑜說：「構成性騷擾防治法所謂性騷擾行為，另外依照民法規定，可提起損害賠償請求權。」

不論這名男乘客有沒有喝酒，在密閉空間對跑車的女運將恣意妄為，踰矩行為已經違法，警方主動介入調查中。

