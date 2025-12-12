女運將跑車防騷擾 裝攝影機.行車記錄器等蒐證設備

台北市 / 綜合報導

計程車女司機工作，有人遇過熟客邀約吃宵夜，覺得溫馨，但女司機們面對形形色色的客人，什麼狀況都有。台中一位5年資歷的陳姓女司機接受採訪，她說，之前遇到喝醉酒的客人，意圖用手肘碰觸她的身體，為了工作安全，她在車上配備超廣角攝影機、行車紀錄器等全套蒐證裝備，也有110一鍵報案的APP，以及車隊定位的GPS系統，甚至還得準備，隨手就可以拿到的防狼噴霧罐，希望這些裝備，都只是備而不用。

26歲計程車女司機，一邊開車一邊分享工作點滴，暖心的熟客之前打電話過來，這句話讓她很開心，計程車女司機說：「你現在跳表過來載我，我們去吃個消夜。」

車內攝影機的鏡頭可以拍到女司機，工作的情況，後座的角度從左邊到右邊也拍得一清二楚，有什麼狀況錄影的畫面都是證據，記者到台中高鐵站訪問另一位排班的女司機陳小姐，她今年31歲開車5年，曾經遇到乘客性騷擾讓她飽受驚嚇，台中排班計程車司機陳小姐說：「他坐前座，然後他有喝酒，手肘就是過來要碰我的胸部。」

陳小姐為了自保特別做好蒐證的準備，她在車上裝設超廣角攝影機，車內的情況都拍得到，雙鏡頭的行車紀錄器全程錄影錄音，手機110視訊報案可以一鍵報案，車隊GPS定位讓公司知道人在哪裡，還有這支防狼噴霧以防不時之需，載客的地址有安全疑慮就不要接單，台中排班計程車司機陳小姐說：「酒店啊，還是什麼熱炒店啊，有喝酒的那種，我就比較不會去承接。」

陳小姐強調這些裝備都是備而不用，換個角度如果女乘客不希望計程車司機是男的，也可以透過叫車的APP，備註點選只要「女司機」，警察局統計，最近5年的計程車女司機，從482人成長到946人，未滿40歲的人數，佔了2成4。

學者認為計程車司機不管男女，都會遇到被騷擾的狀況，但他們平常跑車賺錢比較忙碌，所屬的車隊要做好教育訓練，其實可以這麼做，逢甲大學特聘教授侯勝宗說：「利用他閒暇的時間，來做線上教育訓練，要檢測，考試。」學者認為事前的防範比善後還重要，除了教育訓練也建議成立評鑑考核的制度，值勤工作的安全才有保障。

