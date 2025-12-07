女運將載客驚魂！遇男言語騷擾又伸手 嚇壞連喊「不要碰我」

台南一名女計程車司機，深夜載一名男子回家，過程卻讓她超害怕，原因是男乘客對她說了不少騷擾的言語，甚至伸手想碰她，讓她嚇到趕緊大聲制止。

事發在台南永康區，男乘客深夜搭計程車回家，一上車就坐上副駕駛位，行駛過程中還不時伸出手靠近女司機，甚至還想碰觸胸部，讓女司機超害怕，連喊三次「不要碰我」，並想趕快到達目的地放對方下車。

男乘客上車後一直想觸碰女司機，甚至是觸摸胸部。圖／翻攝自台南大小事

這狀況讓女司機的朋友相當不滿，將朋友遇到的過程PO上網，指出男乘客上車後還稱自己賺很多、要包養女司機等，痛批「上車時候就一直想觸摸人家，一個小女生大半夜辛苦的跑車」。非當事律師李茂增指出，「對女司機說我要包養你，已經構成性騷擾，依性騷擾防治法，可處一萬元以上，十萬元以下的罰鍰。」

案件曝光後，警方也介入了解，等到當事司機前往報案後，該有的責任乘客恐怕一個也逃不過。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台南／綜合報導 責任編輯／網路中心

