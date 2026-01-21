女遭前男友糾眾凌虐6小時！全裸下跪性侵剪髮

台北地方法院今日宣判一起發生於2018年的重大凌虐案件。被告林姓女子因幫助前男友黃姓男子凌虐其前女友，被依幫助攜帶兇器加重強制性交罪判處有期徒刑3年10月。

案發於2018年2月間凌晨3時許，黃姓男子不滿與被害人分手，率同其乾妹及室友強行闖入被害人住處。黃男以雙方交往期間糾紛、金錢問題等理由，對被害人展開長達6小時的凌虐。

林女接獲黃男通知後，與另外2名女子陸續趕到現場參與施暴。被害人遭黃男命令脫光衣物下跪、趴地及罰站，現場6名加害人對其拳打腳踢、搧耳光，並以塑膠條、煙灰缸、椅子等物品毆打。加害人更剪去被害人頭髮，全程以手機錄影。

廣告 廣告

當被害人磕頭求饒時，黃男變本加厲，威脅將其送去賣淫，隨後以塑膠條性侵得逞。林女等5名女性在旁叫囂助陣，甚至踩踏被害人脖子將其壓制在地。直至當日上午8、9時，眾人才離開現場。

被害人遍體鱗傷、驚嚇過度，勉強爬出滿地鮮血的屋內，下樓撥打公共電話向父親求救送醫。檢警接獲報案後循線逮捕涉案人員。

黃男及2名女同夥已被依攜帶兇器強制性交等罪名判刑4年2月至9年2月定讞。另1名女同夥判刑4年4月，目前由高等法院更一審審理中。

林女及另1名女同夥因身分待查，逃亡多年。林女於去年遭通緝到案，當庭認罪並向被害人道歉。被害人父親代為接受賠償和解，同意原諒林女。

法官審理指出，被害人至今仍有創傷性壓力症候群、恐懼性畏避及認知與情緒負面改變等後遺症。出庭作證時多次哽咽哭泣，顯見身心受創極深。法官認定林女犯案手段兇殘，雖未直接參與性侵，但在旁提供精神助力。考量其已與被害人和解並獲原諒，從輕判處3年10月有期徒刑，全案可上訴。

更多品觀點報導

虎媽囚女致死！貓爸撿鑰匙「開門又關上」 女兒淚崩

大潤發安管員性侵女實習生！全聯概括承受需連帶賠300萬

