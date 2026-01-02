女遭剝光陳屍玉里山區 鄉代之子涉案遭收押

呂姓男子為當地其鄉代之子，卻涉嫌將女友殺害拋屍山區。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣玉里山區2025年12月31日驚傳命案事故。一名50歲的呂姓男子報案表示，28歲的林姓女友跳車失去呼吸心跳，但警方卻在大禹里山區公墓尋獲全身是傷、還有明顯輪胎碾壓過痕跡的林女，但呂男卻辯稱是林女前夫所致，不被警方採信，當場將其逮捕移送偵辦。花蓮地檢署複訊後也對呂男聲押獲准。

據了解，50歲的呂姓男子的父親曾任卓溪鄉多屆鄉代與代表會主席，還曾因家產糾紛，將親弟弟殺死，而呂男自己本身則有毒品前科。

廣告 廣告

呂男與林女2人2025年10月開始交往，其向警方供稱，女友自己跳車失去呼吸心跳，其他身上的大小瘀青與勒痕，身上更是全無衣物，均是前夫所致，但警方在呂男車上發現撞擊痕跡與血跡，不採信其說詞，當場將人逮捕到案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手