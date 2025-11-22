女遭小王割頸全裸逃超商 丈夫探病驚戴綠帽

店員拿出毛巾將女子包住。（圖／東森新聞）





今年9月，桃園一名女子在男友租屋處發生爭執，被對方持鋸齒刀刺傷頸部，嚇到衝出家門，全裸到超商求救，如今全案偵結，檢方認定嫌犯殺人犯意濃厚，依殺人未遂罪將他起訴。不過令檢警意外的是，原來嫌犯是女子的小王，他的丈夫直到醫院探望，才驚覺自己遭戴綠帽。

員警趕赴現場，才剛進到超商，就看見眼前這名女子頸部血流不止，倒在地上，幾乎快要失去意識。警方vs.超商店員：「（幫我確認一下，她呼吸狀況怎麼樣），她沒辦法呼吸。」

原來這名女子會身負重傷，全是因為剛剛跟男友大吵一架，沒想到對方一氣之下就拿起手邊鋸齒刀刺傷頸部，女子嚇到衣服都沒穿好，就急忙逃出門，才會跑向超商求救，店員才拿出毛巾將女子包住，試圖止血。

目擊民眾：「店員走出來說店裡面都是血，我在那邊5、6樓往下看，然後警察有進來找人。」

事情就發生在今年9月，桃園這對情侶疑似因為生活習慣問題出現摩擦，提出分手後發生口角衝突，最後竟演變成情侶喋血案。如今案件偵結，檢方認定男子鎖定頸部，正中人體要害，造成將近10公分的撕裂傷，殺人犯意濃厚，最後依殺人未遂罪起訴偵辦。

目擊民眾vs.記者：「遠遠的看地上就有看到血，（警方處理）大概2、3個小時吧，人載走了還在裡面找人，（會不會覺得其實還蠻可怕的），一般人會啊。」

不過兩人感情破碎的同時，案情也出現大反轉。起訴書上透露出，女子當時疑似是已婚，老公是接到醫院通知，才發現自己被帶綠帽。3人感情狀況到底如何，只有本人最清楚，目前租屋處已換房客。不過嫌犯這回氣到沖昏頭，揮刀砍女友，只好讓他在牢裡好好反省衝動下場。

