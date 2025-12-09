女遭性侵報案！員警有證據卻逼撤案 她一年後竟遭「同一人侵犯」

中國一名女子在2023年遭到性侵，時隔一年又被同一名嫌犯性侵。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！中國安徽省蕭縣一名女子在2023年遭到性侵，報案後歹徒遲遲沒有被逮捕，沒想到時隔一年，女子又再度遭到同名嫌犯性侵。新案件曝光後，法院認定2023年接到報案的警員因為示意受害者撤案，導致女子再度遭到性侵，判處警員1年徒刑、緩刑1年。

綜合陸媒報導，2023年4月一名鄧姓男子報警表示，患有中度精神障礙的趙姓妻子遭到性侵。宿州市某派出所接獲報案，並派遣3名員警出勤，前往鄧姓男子所在的村莊。警方在了解案情後，得知趙女是被一名丁姓男子性侵；不過，患有精神障礙的趙女因為對方「沒給錢」要求警方將嫌犯逮捕後給錢，鄧男在聽到後覺得很丟臉，想要撤回報警。

負責辦理的張姓員警，在有證據表明趙女可能是遭到性侵的狀況，還是讓鄧男打報警電話撤案。張姓員警事後也向宿州市警局指揮中心反應說，「經了解其老婆趙某並未發生性侵」，未依規定匯報性侵案情，也沒依據派出所刑事案件的規定移交案件，最終導致趙女遭性侵的案件未被偵破。

沒想到時隔1年多，2024年丁男再度對趙女性侵，舊案件才一併爆發，2025年6月宿州市檢察院通知張姓警員到檢察機關接受詢問，法院經過審理後認為，張姓警員在處理案情時不負責任、不履行職責，導致人民利益蒙受重大損失，造成惡劣的社會影響。張姓員警的行為構成玩忽職守罪，但由於他自願認罪認罰，有悔罪表現，建議對其從輕處罰的意見跟事實相符，予以採納，處以1年徒刑、緩刑1年。

