女遭撞成夾心慘死 7旬婦逆向開喊「頭很暈」掀眾怒

77歲潘女逆向狂飆釀成1死1傷，其座車車頭也嚴重損毀。（圖／東森新聞）





高雄市今（18日）上午近10時發生重大車禍，77歲潘姓女子不明原因逆向狂飆，衝撞共乘機車的年約60歲丁婦及其2兒子黃男，丁女當場失去生命徵象，送醫仍宣告不治。而潘婦下車時脫口一句話，令目擊者瞬間動怒。

三民一分局表示，潘女行經建國三路時突然失控衝往對向車道，先撞上路旁丁婦及黃男，再碰撞路旁另輛轎車，造成機車上兩人宛如夾心餅乾，丁婦當場失去生命徵象，送醫搶救宣告不治；黃男意識清楚，送醫包紮治療。

機車變成夾心餅乾。（圖／東森新聞）

潘女經檢測確認無酒駕，但潘女肇事後下車說的「頭很暈」，令其中一名目擊者極為不滿，痛批頭暈就不要上路，應該馬上熄火、拔鑰匙，認為頭暈是推託之詞，無法接受潘女說法。

警方初步研判肇因為「未依規定駛入來車道」，至於詳細肇事責任，以及潘女是開車前即感到身體不適，還是開車途中或車禍後感到頭暈，都有待進一步鑑定及釐清。

