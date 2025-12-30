女遭潑強酸、男中刀送醫不治！感情糾紛爆爭吵嚇壞鄰居

當天事發時，兩名男子與一名表情惶恐的女子一同搭乘電梯。當女子離開時，鄰居才注意到她手部有明顯傷痕。（圖／TVBS）

台南東區30號上午十點多，在一棟大樓發生男女感情糾紛，造成1死1傷的意外，根據了解，兩人是同居情侶，警方獲報到場，發現女生身上被潑了強酸，而男生有刀傷，最後送醫不治，由於第一時間，女生曾發聲求救，還驚動鄰居上前查看。

當天事發時，兩名男子與一名表情惶恐的女子一同搭乘電梯。當女子離開時，鄰居才注意到她手部有明顯傷痕，原來她剛被男友潑灑強酸，嚇得趕緊向外求救。一位目擊民眾表示，當時他看到女子的手都是血，而且有人在頂樓喊救命，於是和另一位鄰居一起上樓查看情況。救護人員抵達後立即為女子處理傷口並送醫，所幸女子全程保持清醒。另一位目擊民眾描述，女子的臉部紅腫並戴著口罩，詢問下得知她被潑了強鹼。

據了解，孫姓女子與蔡姓男子先在5樓住家發生爭執，隨後女方逃到8樓頂樓求救。警方到場後才發現蔡姓男子已倒在血泊中，身上還插著刀子。（圖／TVBS）

這起事件發生在台南東區的一棟大樓內，據了解，60歲孫姓女子與57歲的蔡姓男友，先在5樓住家發生爭執，隨後女方逃到8樓頂樓求救。兩位聽到求救聲的鄰居立即上樓關心，並將她帶到地下室的洗手間清洗傷口，之後由消防隊包紮送醫。警方到場後發現住家門被反鎖，破門而入後才發現蔡姓男子已倒在血泊中，身上還插著刀子。

警方到場破門而入後才發現蔡姓男子已倒在血泊中，身上還插著刀子，最後送醫不治。（圖／TVBS）

台南市警局第一副分局長李沐宸表示，本案是男女糾紛，相關細節還在調查中。一位目擊的鄰居則感到相當震驚，表示之前從未見過這對情侶有糾紛，他們看起來相處得很好。這起同居情侶爭吵釀成一人死亡的悲劇，讓鄰居們非常驚訝，警方也將等待女方情緒穩定後，進一步調查釐清衝突的原因。

