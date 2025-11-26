女遭痛毆聲請保護令 恐怖情人竟砍逾30刀殺了她

劉男因毆打谷女並破壞其名牌物品，被判處有期徒刑6月，卻在收到保護令通知時，下手殺人。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕狠砍谷姓前女友逾30刀致死的恐怖情人劉柏葳，今日被台北地檢署依涉犯殺人罪起訴。而案件起因，今年5月14日，劉男懷疑女友不忠，毆打對方，還剪壞其衣物、私人物品。谷女憤而對其提告，並聲請保護令。傷害及毀損部分，台北地院日前審結，判處劉男有期徒刑6月，得易科罰金。而劉男聽聞前女友聲請到保護令後，竟動手殺人。

檢警調查，劉、谷二人於今年初交往同居，但兩人交往期間，劉男多次認為女友有不忠行為，5月14日上午9時許，劉男又因感情問題與女友發生口角，竟對女友呼多下巴掌，導致谷女右臉頰疼痛、腫脹、流鼻血；同日晚間11時30分，兩人又起衝突，劉男竟拿剪刀破壞谷女的CHANEL、LV、CELINE等知名品牌包及巴黎世家、DIOR、GUCCI等知名品牌服飾、iPad與戴森的吹風機、空氣清淨機等32件物品，導致物品均無法使用；甚至還刻意將名牌鞋丟棄一支，讓谷女無法穿出門。

廣告 廣告

谷女不堪其擾，氣憤之下決定報警處理，並到醫院驗傷，對恐怖情人提出告訴，且向法院聲請保護令。

台北地院審理後，認定劉男觸犯傷害、毀損罪，分別判處有期徒刑3、4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

另於今年7月28日核發保護令給谷女，同年月29日寄送到劉男位於宜蘭的住所，隔日再由警方通知劉男須注意保護令相關規定後，劉男竟於7月30日當天，駕駛租賃車，前往谷女工作地點附近停車場埋伏，狠砍逾30刀奪命。

【看原文連結】

更多自由時報報導

香港婦人到高雄夢時代用餐 突身體不適倒 今晨宣告不治

炮友不願交往 女子憤而持美工刀砍傷其左小腿

懷疑男友劈腿討抱遭拒 在他生日一刀穿心

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

