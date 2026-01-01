女遭2男騙上車侵犯2.5小時 被推下車重傷倒地險死

警方逮捕兩名誘騙女子上車後，侵犯她長達2.5小時的男子。（示意圖／pexels）





印度爆發駭人性侵案，一名女子在德里近郊遭人誘騙上車後，竟在行駛中的廂型車內被兩名男子輪流性侵長達兩個多小時，最後被從行駛中的車上推落路面導致臉部重傷，縫了12針。

根據《Dailymail》報導，事件發生於週一深夜至週二凌晨，當時受害女子在德里近郊地區法里達巴德（Faridabad）等待交通工具返家，兩名年輕男子以「順路載她回家」為由，將女子誘騙上車。不料車輛隨即偏離路線行駛。

警方調查指出，女子被困在車內約兩個半小時，期間多次遭到性侵，當她試圖反抗時還遭到恐嚇，直到凌晨約3時，嫌犯將女子從行進中的車上推落地面，導致女子臉部重傷，倒在路邊大量出血，女子打電話給姊姊求助後，家屬趕抵現場將她緊急送醫，她的臉部傷勢縫了12針

受害女子的傷勢目前已經穩定，但她仍處於極度驚嚇狀態，還無法做筆錄；警方也已將兩名涉案男子逮捕歸案，並找到犯案用的廂型車，全案目前仍在進一步調查中。

