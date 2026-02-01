女鄰居登門要求「租借老公」數度激戰 人妻崩潰怒告

高雄一名已婚人妻指控，隔壁女鄰居明知其丈夫已婚，仍於2023年間與其發展婚外情。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄一名已婚人妻指控，隔壁女鄰居明知其丈夫已婚，仍於2023年間與其發展婚外情，並多次發生性關係。事件曝光後，該名女鄰居甚至在聖誕節當天登門，親口承認與人夫交往及發生性行為，相關言行對正宮造成重大精神打擊。高雄地方法院審理後，認定女鄰居侵害配偶權，判決須賠償精神慰撫金20萬元，全案仍可上訴。

正宮與丈夫結婚多年，原本家庭關係穩定。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，正宮與丈夫結婚多年，原本家庭關係穩定，直到2023年12月25日，女鄰居突然前往其住處，要求「租借」老公，並表示自己自同年6月起與其丈夫交往，並已多次發生性關係，正宮才驚覺婚姻遭到背叛。

正宮主張，得知外遇後雖深受衝擊，仍試圖維持婚姻，但在女鄰居與丈夫分手後，對方因情緒不滿，陸續出現滋擾行為，不僅對住處潑漆，還向鄰里間散播婚外情內容，導致她與家人遭到議論，名譽及生活皆受影響，因此提起民事訴訟，請求200萬元精神賠償。

女鄰居與丈夫分手後，對方因情緒不滿，陸續出現滋擾行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

審理過程中，女鄰居坦承確實與該名已婚男子交往並發生性行為，但否認曾要求「租借」人夫，也否認向其他住戶主動宣揚婚外情。至於潑漆事件，已另與人夫達成調解並支付2萬元賠償。對於正宮提出的賠償請求，女鄰居則表示無意願、也無能力負擔。另有鄰居出庭證稱，曾聽聞社區內有多名住戶討論該起婚外情事件，但無法確認消息來源，也未曾親耳聽見女鄰居公開談及此事。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）

法官認為，女鄰居明知對方為已婚身分，仍與之交往並發生性關係，已構成侵害配偶權，縱使當事人表示不願或無力賠償，仍須依法負起責任。不過關於向鄰里散布外遇內容的部分，證據不足，潑漆行為亦已另案處理，最終斟酌女鄰居目前無業、經濟狀況等因素，判決應賠償正宮20萬元精神慰撫金。

