女鄰居突要老公當「聖誕出租物」人妻崩潰…她再怒嗆：我們睡了很多次喔

記者洪正達／高雄報導

阿珍在聖誕節當天要求人妻租借丈夫阿文，婚外情當場曝光，後來諸多阿珍四處宣示主權的細節讓人妻持續崩潰。（示意圖／PIXABAY）

高雄一名人妻對女鄰居提告，主張2023年聖誕節當天女鄰居忽然到家裡表示要「租借」她丈夫，還坦白兩人已經睡了很多次，後來女鄰居甚至向住戶宣傳她已與丈夫出軌，讓人妻飽受打擊並憤怒求償200萬元，案經高雄地院審理後，法官認為女鄰居侵害配偶權屬實，判決女鄰居要賠償人妻20萬元。

判決指出，她與丈夫阿文（化名）結婚多年來感情融洽，但鄰居阿珍（化名）不顧阿文已婚身分，居然從2023年6月到12月間交往並發生性行為，直到同年的12月25日聖誕節「侵門踏戶」來到家裡宣示主權，並要求將阿文借給她，當時才知丈夫已出軌。

廣告 廣告

由於這起事件後讓她深受打擊，但人妻還是努力維持婚姻，不過阿珍被分手後不甘心，居然到家裡噴漆，並對人妻家的小孩提告妨害自由、恐嚇等，還向鄰居散布自己出軌阿文，讓人妻飽受鄰居異樣眼光，由於已實際貶損名譽，因此向阿珍提告求償200萬元精神撫慰金。

案經法院審理後，阿珍坦承出軌阿文，但否認曾向人妻要求借用阿文，也沒有向鄰居間散布和阿文的婚外情，過程中有潑漆部分已賠償阿文2萬元和解，至於人妻求償她無意願也沒錢可以賠。

其中有鄰居到庭作證，表示她曾聽過7、8個鄰居議論過阿文和阿珍有婚外情，但阿珍本人倒未親手說出，但也不知整件事如何傳出。

但法官則表示，阿珍侵害配偶權在先，就算不想賠也沒錢可以賠，但還是無法免除賠朝責任，不過阿珍向鄰居公布自己和阿文出軌一事並無明確事證，潑漆等情事也確實和阿文和解，審酌她目前待業中，仍須賠償20萬元。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

盆栽不見…屋主心碎「裡面有骨灰」警調查也吃驚：80歲阿公偷走的

網友稱「打神明名號做畜生事」遭24萬粉網紅提告 法官：純屬臆測

酒店妻與男客曖昧遭丈夫怒告！法官說話了：叫「寶貝」是工作需求，免賠

噁男「就是愛少女」誘拍裸照還上摩鐵多P！法官也怒了：追究並連判他4罪

