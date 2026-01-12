女醉倒酒店遭插入輪姦！邊X邊錄影 竟成功以45萬元換減刑

（記者張芸瑄／台中報導）台中一名女子「林晴」（化名）與閨密相約到夜店消費，期間認識閨密的兩名男性友人「成浩」、「柏勳」（化名）。4人包廂內飲酒至深夜，離場時林晴已嚴重醉倒，最終被兩男帶往摩鐵，遭到先後性侵，其中成浩更拿手機錄下影像。酒醒後的林晴發現遭侵犯，隨即向警方報案，案件進入司法程序。

判決書記載，2024 年 10 月 20 日凌晨，成浩與柏勳與女性友人在台中西屯某知名夜店聚會，期間認識由友人帶來的林晴。眾人飲酒至約凌晨 3 時，兩名男子見林晴與閨密皆喝得不支，便招來計程車，將 2 名女性帶往附近摩鐵休息。

約凌晨 4 時，林晴因酒醉幾乎喪失反抗能力，成浩趁機除去林晴衣物並加以侵犯，期間還以手機拍攝影像；柏勳則在成浩犯行時，亦對林晴伸出魔爪。待酒意消退後，林晴驚覺遭性侵，要求兩男刪除手機內檔案並立即離開。之後，她與閨密前往醫院檢查，並於11月11日正式提告。

檢方調查後認定，雖兩男自夜店起即持續敬酒，但林晴屬自願飲酒，並無加重強制性交成立要件，因此依「乘機性交罪」將兩人起訴。

審理期間，柏勳坦承犯行，並提出 45 萬元與林晴調解成立。台中地院法官考量他犯後態度明顯轉變、具悔意，並依刑法第 59 條酌予減刑，最終依乘機性交罪判處 1 年 8 月徒刑，緩刑 2 年，並認定再犯風險不高。全案仍可上訴。至於成浩部分，因另案審理中，尚未宣判。

