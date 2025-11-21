女醫三劍客 全方位守護女性健康

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：台中慈濟醫院婦產科三位女醫師陳思嘉（左）、鍾佩穎（中）、黃閔暄（右）／台中慈濟醫院提供

有些女性患者看婦產科總習慣找女醫師看診，台中慈濟醫院婦產科，鍾佩穎、黃閔暄與陳思嘉三位女醫師，專業分工照顧女性從青春期到更年期，從孕期到分娩的重要階段，共同把關婦女健康與母嬰安全，全方位照 女性朋友，形成堅強團隊，號稱「女醫三強棒」



鍾佩穎醫師具備臺灣母胎醫學會與周產期醫學會專科醫師資格，負責產科門診與接生業務，也是病房與產房的主要醫師之一；專長涵蓋產前檢查及高層次超音波，能在孕期過程及早發現潛在高風險因子，並與孕婦討論適合的產程規劃。許多初次當母親的女性面臨未知的不安，因鍾醫師細心解說與耐心陪伴而獲得安定感。有媽媽分享，即使門診病人眾多，鍾醫師仍會在問診過程逐一解答疑問，並協助安排後續檢查，讓他們的生產之路感到安心。

黃閔暄醫師長期專注於婦科內視鏡手術與骨盆腔重建，致力照護因生育、老化或荷爾蒙變化所引起的骨盆器官脫垂、漏尿、尿失禁與膀胱過動症等困擾。黃醫師擅長女性泌尿生殖重建手術，透過精準評估與個人化治療，協助病人改善器官鬆弛與功能障礙，重拾日常生活品質。他提醒，女性若在停經後出現異常出血，必須謹慎檢查，因為可能與子宮內膜增生或息肉有關。黃閔暄強調，許多人誤信保健食品或植物性荷爾蒙能「回春」，卻忽略潛在風險，往往延誤治療時機。他希望結合醫療與衛教，讓婦女能更理解身體變化，並藉由早期篩檢避免惡性疾病的威脅。

陳思嘉醫師擁有婦癌專科醫師認證，專注婦科腫瘤與微創手術，臨床專長涵蓋子宮內膜癌、卵巢癌（包含輸卵管癌及腹膜癌）與子宮頸癌等婦科惡性腫瘤治療，並熟練運用子宮鏡、腹腔鏡及達文西機器手臂輔助的微創手術，降低病人手術風險並縮短恢復期。除癌症治療，陳醫師也處理子宮肌瘤、子宮內膜異位症與卵巢囊腫等常見婦科疾病，提供病人藥物及手術等完整的治療方案。在臨床服務之外，陳醫師亦持續投入學術研究，曾發表關於真空吸引生產者肛門括約肌損傷之危險因子分析、胎盤血流與胎兒發育評估、婦科癌症罕見病例、具淋巴轉移之卵巢癌症復發模式的分析等論文，展現臨床與學術並行的實力，並將研究成果轉化為實務應用，造福更多病人。