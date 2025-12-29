女醫哭訴伸狼爪、逼孕值夜班 雙和醫院性騷成立僅輕懲「仍留院執業」

台北市醫師職業工會今偕同女性醫師召開記者會，揭露雙和醫院內部疑涉多起性騷擾與性別歧視事件，痛批院方處置輕懲，工會控訴院方處置失當，要求還給女性醫療人員一個安全的職場環境。游騰傑攝



台北市醫師職業工會今（29）日陪同多名曾任職雙和醫院的女性醫師召開記者會，指控雙和醫院影像醫學部前主任（目前仍在該院執業）長期涉及權勢性騷擾與性別歧視行為，甚至要求女性醫師在懷孕期間值夜班，承擔暴露游離輻射的風險。

對此，雙和醫院回應，三名申訴人所提出的性騷擾申訴案均經調查成立，院方已卸除被申訴人之主管職務，並於隔日正式全院公告主管撤換事宜，強調相關處置均依規定辦理，澄清並無外界所指消極作為、隱匿或包庇之情事。

受害女醫師在記者會上指控，該名加害者不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班，讓其承擔暴露游離輻射的風險，並以言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式，進行赤裸裸的性別歧視與職場霸凌，甚至長期對女性下屬伸出「鹹豬手」。

受害者並指控，加害者曾以「討論職場霸凌案情」為由，在辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等令人不安的言語。另有受害者指證，該主管曾於院內較隱蔽處，強行搓揉其手部、按捏後頸，即便當事人明確拒絕仍未停止，最終導致情緒崩潰、被迫離職。

儘管多名受害醫師旋即對當事人提出性騷擾申訴。受害者進一步表示，由於該名加害者掌握主管考績權責，有人在性騷擾案調查期間即被迫離職，對權力不對等下的申訴管道深感恐懼。

工會表示，雙和醫院在至少三名醫師申訴後，確實進行懲處，但對上述惡行卻僅「各記小過一次」，且此主管行徑理應比照過往院內類似案例進行全院公告，但院方對該案懲處結果卻隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者。而加害人目前仍擔任其所屬放射醫學會擔任理事一職，掌握學術資源與權力，令人擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。

對此，雙和醫院表示，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇之情事。

雙和醫院強調，6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾情事，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制，當日即與該同仁確認事件經過，並提供必要之支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，可完全避免接觸。惟該同仁其後因個人職涯規劃，已於114年7月離職。

雙和醫院指出，調查期間共進行七次訪談，經性別平等委員會114年8月25日決議，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均成立，並於114年8月28日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人之主管職務並依情節決定懲處結果，也在隔日（114年8月29日）即正式全院公告主管撤換事宜。由於該醫師有教職身份，因此院方也依規定通報校方，校方均依規定處理。

雙和醫院說，該事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境，並將持續配合政府、檢調及司法單位相關工作。

