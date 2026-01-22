女醫失蹤藏家變／從大S驟逝想到人生有限 侯娟妃：我只是想開始自己的人生

侯娟妃醫生表示：我想開始自己的人生。

《鏡週刊》昨獨家揭露台南「侯娟妃婦產科」停業及家族內幕，她受訪表示，自己50歲了，長期在婚姻、事業與原生家庭的壓力及漩渦中，去年看到大S過世，想要開始自己的人生，但卻被家人報警及提告失蹤，因此決定受訪，證明沒失蹤、很平安，過程中，她對前婆婆家族及原生家庭並未口出惡言，也沒有指被黃姓前夫家當搖錢樹，只有一再強調，希望自己、原生家庭及前夫家各自安好。

侯娟妃她決定結束長年醫師執業生涯、重新規劃人生，不是因為任何一場衝突，而是一場深層的生命反思，她受訪時表示，去年49歲，看到藝人大S驟逝的新聞，而她多年來在家庭中扮演的角色，不只是醫師、女兒、姐姐、妻子、媳婦，更是原生家庭長期的經濟支柱之一，甚至連家人小孩日常Uber的費用，都曾綁定她的信用卡支付，她告訴《鏡週刊》，她不是不願意給，而是終於意識到，不能再這樣下去。

廣告 廣告

知情人士指出，侯娟妃多年來處於高度壓力的醫療環境中，長時間面對病患、風險與責任，回到家後，卻依然無法卸下承擔者的角色。她不只是家中的一份子，也往往是被期待「能解決問題的人」。無論是家庭內部的衝突、資源分配，還是情緒緩衝，她總是那個被默認會出面處理的人。

在原生家庭裡，侯娟妃長期是經濟來源之一。知情人士透露，侯娟妃從小就很聽話，長大後，學業、事業甚至婚姻也都奉命而為，也要支援弟弟等家人的金錢需求，而這些安排並非短期偶發，而是多年形成的慣性，一開始侯娟妃很少抱怨，偶爾會把這些事拿來說嘴，她始終認為，能給就給，撐得住就撐，沒有反抗，但漸漸地，侯娟妃開始意識到，這樣的生活結構正在消耗她的自我。

後來觸動侯娟妃的，是去年看到藝人大S驟逝的新聞，當時侯娟妃49歲，那一刻，她開始重新盤點自己的人生，想這些年來，她究竟為誰而活？又為誰停下來過？她去年決定找出一個能讓所有人都退回各自安好位置的距離，她於是退休、離婚、不與家裡聯絡。

然而，當侯娟妃做出這個選擇後，卻被家人反覆通報為失蹤人口，警方多次啟動協尋程序，讓她不得不出面澄清，她無意將家庭紛爭公共化，但當生活秩序與專業聲譽受到影響及警政與司法資源被濫用時，她受訪表示，只想說清楚一件事「我沒有失蹤，也沒有發生任何人身危險」，侯娟妃告訴《鏡週刊》「我是做出人生的選擇」，決心離開她原本被期待扮演的角色。

侯娟妃受訪時曾提到，前夫家是台南的知名家族，財力雄厚，但並未向本刊表示自己「被黃姓前夫家當搖錢樹」，她是想開始自己的人生，卻被解讀成批評，如今，能否如侯娟妃所願，讓每一段關係都有不再互相消耗的位置及距離，正考驗她與原生家庭及前夫家人們三方的智慧。

更多鏡週刊報導

女醫失蹤藏家變／夫妻分信妙天、妙禪 台南女名醫鬧失蹤引爆2大家族對決

女醫失蹤藏家變1／破億保單、千萬金流全曝光 女醫斷金援遭家人報案提告逼現身

女醫失蹤藏家變2／2度被報失蹤協尋1年 女醫心酸吐「不自殺聲明」