女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名

在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。

在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。（圖／Google Maps）

根據《鏡週刊》報導，侯娟妃日前在台北市「山水謙庭國際法律事務所」，由柳慧謙律師陪同發表「各自安好聲明」。「三代都是醫生，醫生外公是台南學甲李家，舅舅是骨科名醫，但54歲因癌症過世，我去年49歲，看到大S過世，20多年醫生生活，很累，我決定退休，過自己的人生！」侯娟妃醫師1月2日由柳慧謙律師陪同接受《鏡週刊》專訪。

侯娟妃表示，自己在2024年底一次看診後，因長期過勞當場吐血，才痛下決心退休、停業。她感謝多年來4萬多名病患的支持，也坦言這是她第一次為自己的人生踩下煞車。她明確表示自己並未失蹤，只是選擇不與家人聯絡，強調「不想再當家人的提款機」，但家人卻用盡各種方式想逼她出面。

侯娟妃受訪指出，多年來辛苦工作累積資產，除房產外，也持有上億價值保單，其中3張儲蓄險以弟弟3名子女名義投保。2023年弟弟移民澳洲，提領她的1,200萬元保單資金購屋，弟弟3名子女在澳洲的學雜費與牙齒矯正費，每年約50萬元，也長期由她負擔，家族刷她副卡累積近400萬元，卻從未歸還。

2023年侯娟妃弟弟移民澳洲，提領她的1,200萬元保單資金購屋，弟弟3名子女在澳洲的學雜費與牙齒矯正費，每年約50萬元，也長期由她負擔。（示意圖／Pixabay）

知情人士透露，侯娟妃長年是娘家經濟來源之一，離家後未再提供金援，成為衝突引爆點，家人除報案、提告，去年9月更由父母帶隊，前往侯在台南市新購入的「伍彩巴黎社區」堵人，侯認為父母行為已嚴重越界，憤而將房屋認賠出售，並向警方反控家人侵入住宅罪，目前由台南市警局偵辦中。

侯娟妃去年曾兩度被家人報案列為具有自殺風險的失蹤人口，均親自到警局銷案。侯娟妃在專訪中強調，自己從台南到台北受訪，日前也出國旅行，也曾至警局做筆錄聲請撤銷家人對她的報案，真的沒有失蹤也沒有安全疑慮，甚至當場發出「不自殺聲明」。家人則認為女兒可能被控制，擔心有人身安危，因此在全台發動尋人大作戰，警方及地檢署也配合找人。法律界人士指出，侯已成年、離婚，具完全行為能力，自主遷徙、選擇交友與宗教往來，屬《憲法》保障範疇，無構成刑事犯罪。

