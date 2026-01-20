女醫失蹤藏家變1／破億保單、千萬金流全曝光 女醫斷金援遭家人報案提告逼現身

侯娟妃醫師的父母去年赴她的豪宅堵人，遭控侵入住宅。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

「三代都是醫生，醫生外公是台南學甲李家，舅舅是骨科名醫，但54歲因癌症過世，我去年49歲，看到大S過世，20多年醫生生活，很累，我決定退休，過自己的人生！」侯娟妃醫師1月2日由柳慧謙律師陪同接受本刊訪問，她還原離家、離婚、停業的全貌。

然而，據知情人士透露，失蹤案不僅牽扯到台南侯、李2個醫師家族及上億元金錢利益，也與妙天與妙禪2大信仰團體有關，司法及台南學甲分局等警政系統均大動作找人及調查，已引發台南醫界與法界熱議，質疑司法及公權力被濫用介入家庭糾紛。

台南婦產科名醫侯娟妃遭家人報警列失蹤人口1年，日前在「山水謙庭國際法律事務所」由柳慧謙律師陪同發表「各自安好聲明」。

侯娟妃受訪指出，多年來辛苦工作累積資產，除房產外，也持有上億價值保單，其中3張儲蓄險以弟弟3名子女名義投保。2023年弟弟移民澳洲，提領她的1,200萬元保單資金購屋，弟弟3名子女在澳洲的學雜費與牙齒矯正費，每年約50萬元，也長期由她負擔，家族刷她副卡累積近400萬元，卻從未歸還。

台南市東區「侯娟妃婦產科診所」去年無預警突然停業，讓不少長期看診的病患錯愕不已。診所停業後，網路與地方社群不斷出現詢問貼文，附近居民私下議論紛紛，甚至傳出診所負責醫師侯娟妃遭父母與丈夫報案列為失蹤人口，轄區員警也曾上門調查。

台南市「伍彩巴黎社區」是台南知名豪宅，要價近4千萬元，侯娟妃曾擁有1戶。（翻攝Google Maps）

由於侯娟妃被家人報案列為失蹤人口，警政與司法體系介入調查已逾1年，台南地檢署並訂於今年2月4日開庭調查相關案情，檢警大動作偵辦，讓原本屬於家庭紛爭，演變成司法案件。由於侯與李姓丈夫皆出身台南知名醫師家族，各種揣測迅速在醫界流傳，但雙方家屬被問及此事時皆三緘其口，更添外界好奇，知情人士透露，大概猜得出侯醫師家裡面的紛爭，侯老醫師夫妻與女兒血濃於水，天下父母心，親友都希望這事能有圓滿結局。

