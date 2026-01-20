女醫失蹤藏家變2／2度被報失蹤協尋1年 女醫心酸吐「不自殺聲明」

侯娟妃表示自己已50歲，看診累到吐血，決心退休過自己的人生。

被家人報案指失蹤的侯娟妃醫師向《鏡週刊》表示，自己已年屆50，長年承受高強度醫療工作、婚姻失衡與原生家庭壓力，身心早已瀕臨極限，多年來求子未果，使她在婚姻與家庭角色中更加挫敗，她已與李姓丈夫完成離婚程序，也決定停止對娘家的經濟支援，只希望彼此互不打擾、各自安好。

侯娟妃指出，自己人身安全無虞，並非遭人控制或限制行動。對於家人報案指稱她具有自殺風險，她1月2日在柳慧謙律師見證下，當場發表「各自安好聲明」與「不自殺聲明」，明確表示目前生活狀態穩定，一切行動皆出於自主意識，是基於個人身心狀況所做的人生選擇，並非逃避責任或失聯，她2次親赴警局做筆錄強沒失蹤，但案件仍難以落幕。

侯娟妃親自發表「不自殺聲明」，向父母喊話「我很好」。

本刊調查，侯娟妃去年離家後，與李姓丈夫互提離婚，雙方於去年9月在台南地院家事庭調解下正式簽字離婚，互不請求對方支付贍養費，結束多年名存實亡的婚姻關係。然而，與夫家切割後，她與原生家庭的衝突卻進一步升高。家人自去年一月起，除向台南市警局報案指侯失蹤，也向台南地檢署告發她遭人和誘離家，試圖透過刑事途徑追查她的去向。

知情人士透露，侯娟妃長年是娘家經濟來源之一，離家後未再提供金援，成為衝突引爆點，家人除報案、提告，去年9月更由父母帶隊，前往侯在台南市新購入的「伍彩巴黎社區」堵人，侯認為父母行為已嚴重越界，憤而將房屋認賠出售，並向警方反控家人侵入住宅罪，目前由台南市警局偵辦中。

本刊進一步調查，侯娟妃與丈夫於2005年在長輩安排下結婚，婚姻生活長期不協調，雙方於2008年首次離婚。不久後又在家庭壓力下復婚，侯則辭去林口長庚醫院職務返鄉開業，重啟婚姻生活。然而，多次人工生殖皆告失敗，使這段婚姻逐漸淪為形式。

侯家在台南學甲經營「侯瑞合診所」，由父親與哥哥主導，提供三高治療、胃鏡、大腸鏡、超音波及醫美療程，在地方頗具口碑。知情人士指出，侯家有二子一女，么弟原任職金融業，後在父母安排下，與妻子進入侯娟妃診所擔任行政工作。侯認為弟弟與弟媳工作態度消極，雙方曾在診所員工面前爆發衝突，關係急遽惡化，最後侯娟妃決定不與家人往來。

