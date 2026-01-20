女醫失蹤藏家變3／4萬病患等不到解釋 侯娟妃看診到吐血揭悲慘身世
一再被警方列為失蹤人口的侯娟妃醫師在受訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。
侯娟妃表示，自己在2024年底一次看診後，因長期過勞當場吐血，才痛下決心退休、停業。她感謝多年來4萬多名病患的支持，也坦言這是她第一次為自己的人生踩下煞車。不過，知情人士轉述，侯的父母否認女兒所有指控，強調相關金錢與保單屬家族共同安排。
侯娟妃去年結束診所業務後，病患四處打聽去向，隨後更傳出女醫師侯娟妃遭父母與丈夫報案列為失蹤人口，她則向本刊表示，自己過得很好，不是失蹤人口，但她的父母認為，女兒在信仰改變後性格丕變，疑似遭洗腦。家人基於安全考量及關心才報案，並對侯的黃姓女道友提出妨害婚姻家庭和誘罪告訴。
本刊調查，侯娟妃去年曾兩度被家人報案列為具有自殺風險的失蹤人口，均親自到警局銷案。法律界人士指出，侯已成年、離婚，具完全行為能力，自主遷徙、選擇交友與宗教往來，屬《憲法》保障範疇，無構成刑事犯罪。知情人士直言，家人頻繁動用刑事程序，核心卻圍繞家庭甚至金錢糾紛上，恐讓外界質疑司法介入家務事是否有特權或濫權問題，值得關注。
侯受訪時進一步指出，多年來辛苦工作累積資產，除房產外，也持有上億價值保單，其中3張儲蓄險以弟弟3名子女名義投保。2023年弟弟移民澳洲，提領她的1,250萬元保單資金購屋，弟弟3名子女在澳洲的學雜費與牙齒矯正費，每年約50萬元，也長期由她負擔，家族刷她副卡累積近400萬元，卻從未歸還，家人則否認指控，強調是基於對親人的關心，擔心侯娟妃安危而發動尋人。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
更多鏡週刊報導
女醫失蹤藏家變／夫妻分信妙天、妙禪 台南女名醫鬧失蹤引爆2大家族對決
女醫失蹤藏家變1／破億保單、千萬金流全曝光 女醫斷金援遭家人報案提告逼現身
