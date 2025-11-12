女醫師遭性侵！半裸狂奔逃跑 惡狼竟在庭上猥褻

一起發生在蘇格蘭格拉斯哥市中心的深夜性侵案，判決出爐。（示意圖／翻攝自pexels）





一起發生在蘇格蘭格拉斯哥市中心的深夜性侵案，判決出爐。一名羅馬尼亞籍男子米哈伊·尼古拉·帕特蘭（Mihai Nicolae Patrascan）因性侵一名29歲的女醫生，被格拉斯哥高等法院判處9年監禁、出獄後再接受3年管制。

根據《BBC》報導，案情指出，這起襲擊發生在2023年11月26日凌晨。當時29歲的受害者正沿著米切爾街行走，而她並不認識34歲的攻擊者帕特蘭。受害者最終下半身赤裸地逃到一輛計程車上，才安全脫身。上個月，格拉斯哥高等法院審判後，陪審團裁定帕特蘭性侵罪名成立。

在審判過程中，帕特蘭的變態行為不斷曝光。據了解，他此前就曾因在2023年10月22日於珀斯和斯特靈之間的火車上，向一名女子暴露自己的身體而被警方逮捕。

當時在襲擊發生幾天後，帕特蘭首次在格拉斯哥治安法庭出庭時，一名與他銬在一起的女獄警發現他竟在被告席上公然自慰。該事件隨後被報警並介入調查。最終，帕特蘭被判處性侵、猥褻等三項罪名全部成立。

在宣判時，諾曼·麥克法迪恩法官嚴厲地告訴帕特蘭，他「是一個危險的人，對女性構成威脅」。法官並明確補充表示：「希望你能盡快被驅逐出境。」

法官表示，鑑於帕特蘭所構成的風險極大，僅僅接受監禁刑罰的一部分假釋監管並不足以保護公眾。因此，法庭判處延長刑期，除了9年的監禁外，帕特蘭獲釋後還將接受3年的監管。此外，他也被無限期地列入了性犯罪者名單。

英國內政部發言人回應此事時表示，雖然他們不對個案進行評論，但一貫的政策是，當外國公民在英國境內犯下嚴重罪行時，政府將會「盡一切努力將其驅逐出境」。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

