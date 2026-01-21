女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！

被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。

侯娟妃是妙禪（右）弟子，她的前夫家則是信奉妙天（左），家人認為侯娟妃信仰改變後被洗腦。（圖／翻攝釋迦牟尼佛救世基金會官網）

根據《鏡週刊》報導，侯娟妃表示，自己在2024年底一次看診後，因長期過勞當場吐血，才痛下決心退休、停業。她感謝多年來4萬多名病患的支持，也坦言這是她第一次為自己的人生踩下煞車。不過，知情人士轉述，侯的父母否認女兒所有指控，強調相關金錢與保單屬家族共同安排。侯娟妃的父母認為，女兒在信仰改變後性格丕變，疑似遭洗腦。家人基於安全考量及關心才報案，並對侯的黃姓女道友提出妨害婚姻家庭和誘罪告訴。

知情人士透露，侯娟妃選擇離開的原因，除了長年行醫導致健康出現問題而想退休外，宗教信仰差異也是關鍵因素。侯娟妃是「佛教如來宗」妙禪師父的信徒，過去診所內曾擺放妙禪照片，看診時也會與病患提及修行與「師父」相關話題。

然而，黃姓夫家則信奉「釋迦牟尼佛救世會」妙天禪師，家中供奉多尊神像與風水擺設，包括蟾蜍等物件，部分神像單價高達數10萬元。由於妙天與妙禪師徒關係早已決裂多年，宗教立場長期對立，雙方家庭的信仰差異成為這段婚姻產生裂痕的重要原因之一。

侯娟妃在專訪中強調，自己從台南到台北受訪，日前也出國旅行，也曾至警局做筆錄聲請撤銷家人對她的報案，真的沒有失蹤也沒有安全疑慮。家人則認為女兒可能被控制，擔心有人身安危，因此在全台發動尋人大作戰，警方及地檢署也配合找人。

