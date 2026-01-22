女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧

台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。

侯娟妃前婆婆出面反駁，表示媳婦之前經常飆罵老公。（圖／翻攝Google Maps）

根據《三立新聞網》報導，前婆婆證實，侯娟妃與任職南部大型醫院主管的黃醫師在17年前結婚，兩人官司纏鬥多年後已於2025年9月訴訟離婚。她強調兒子收入豐厚，何需依靠媳婦賺錢，完全駁斥「提款機」一說。前婆婆透露，為了支持兒媳創業，還將自家精華大樓一、二樓以月租新台幣6萬元提供給侯娟妃開設診所。

據《鏡週刊》報導，侯娟妃否認失蹤也沒有安全疑慮，僅表示「不想再當家人提款機」才不聯絡，並控訴家人想盡方法要她出面。報導指出，除了長時間行醫導致健康亮紅燈之外，身為妙禪師父信徒的侯娟妃，與信仰傳統佛教的夫家在宗教信仰上的差異也是關鍵因素。

前婆婆進一步透露婚姻不睦的細節，表示侯娟妃婚後常對丈夫飆罵甚至砸家具，且將未能生育子女的檢查結果歸咎給兒子，導致家庭關係長期緊張。不過前婆婆強調，並未因宗教信仰發生爭執，並指出侯娟妃受訪指控的部分內容並非事實。

前婆婆表示，兒子曾透露「就當作是修行，當作是菩薩派來要考驗我的」，在兩人離婚後她也坦言「算是還給黃家一個平靜」。

