女醫購物徹夜未歸！離奇全裸陳屍員工專用冰櫃 初步判斷非他殺

1名32歲的麻醉科女醫生桑切斯被發現裸體陳屍於店內的員工專用冰櫃中。。示意圖（freepik圖庫提供）

邁阿密警方正在調查一宗令人震驚且費解的死亡事件：1名32歲的麻醉科女醫生桑切斯（Helen Massiell Garay Sanchez），在她進入一家折扣商店1天後，被發現裸體陳屍於店內的員工專用冰櫃中。

《每日郵報》報導，這起事件發生在邁阿密小哈瓦那區的一家Dollar Tree商店。據悉，桑切斯醫生於週六晚上進入商店，但並未購物。直到週日上午8點左右，1名店員才在員工專用區域的冰櫃裡發現了她沒有反應的屍體。

儘管桑切斯之死充滿疑點，但邁阿密警察局在初步調查後排除了他殺的可能性。（翻攝畫面）

警方確認，桑切斯醫生並非該店員工，但不知何故進入了限制區域並逗留了一夜。儘管案情充滿疑點，但邁阿密警察局在初步調查後排除了他殺的可能性，將進行進一步調查。

死者桑切斯醫生來自尼加拉瓜，是1位擁有2個孩子的母親，專門從事先天性心臟病治療，致力於為兒童帶來希望和治癒。親友為她設立的GoFundMe頁面讚揚了她的「同情心、專業技能以及拯救年輕生命的承諾」。

這起悲劇讓社區顧客深感震驚和不解，許多人表示難以置信會在這樣的商店中發生此類事件。

警方目前正與桑切斯醫生的家人保持聯繫，並正在調查她生前是否面臨任何精神或個人困擾，試圖釐清她為何會在非工作時間進入員工專用區域，並最終死於冰櫃之中的所有細節。

