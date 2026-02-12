女里長PO文控遭性騷！他鎖門噁問「抱一下」幫按摩 她曝：地方資深前輩

記者林盈君／台北報導

女里長發文驚爆被性騷！北市萬華區華江里里長洪佳君，稍早發文在臉書社群「護理好政-華江里是我的家」，控訴遭「地方資深前輩」性騷，洪佳君指出，本月10日下午3時許，她前往對方的服務處拜訪，對方竟問「可不可抱一下？」接著就伸手過來，而她假裝鎮定的拒絕「不可以」，之後對方又追問「抱三秒也好」，甚至藉著幫她按摩吃豆腐，所幸最後有人來電，她與對方虛與委蛇之後，驚險逃過一劫。

北市萬華區華江里里長洪佳君，稍早發文在臉書社群控訴遭「地方資深前輩」性騷。（示意圖／pixabay）

洪佳君詳述了當天的經過，她指出，對方是「地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務」，當天她去對方服務處借廁所，對方竟擋住門口不讓她出去，還逼問「可不可抱一下？」、「抱三秒也好」，更離譜的是，辦公室的門竟被鎖上。因為怕得罪對方，當下只好坐回泡茶長椅，假意的聊天周旋，但之後對方伸出手，說她肩頸僵硬、直接按摩了起來。

廣告 廣告

洪佳君驚恐表示「他的眼神讓我感覺自己像個獵物」，並解釋當下為何不立即逃開，她表示「對方的背景並不單純」，她也提到「當你在一個密閉空間裡，對方比你強壯、比你資深、比你更熟悉整個場域，你腦中想的不是理直氣壯，而是怎麼安全離開」。所幸最後有人來電，她虛與委蛇一番，表示要回家為家人準備晚餐，對方張開雙手，像長輩鼓勵晚輩般，又說了一次「抱一下」，她假意配合後逃離。

洪佳君表示，短短幾步路，好像走了千百里，她說「離開那棟建築時，我知道，我活下來了」，她想起朱學恆對鍾沛君性騷時說的那一句話「反正妳明天也不記得」，但又想起議員鍾沛君面對鏡頭時，那張無懼的臉孔「我想努力成為一位奮鬥者。為自己，也為需要的人。我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸」。最後她將事情告知議員鍾沛君，並強調「如果我沉默了，更多像我一樣遭遇的女性，也會沉沒下去，我願意承擔說出來的重量」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

涉跨國洗錢案！「四海幫主」張存偉昨遭拘提 今移送北檢畫面曝光

顧癱兒50年！婦悶殺腦麻兒獲特赦 他6年前心碎殺女遭判刑、原因曝光

北市男恍神自撞變電箱！休旅車頭全爛「下巴掉了」、零件碎片噴滿地

涉跨國黃金洗錢案！四海幫主「純偉」張存偉遭拘提 下午移送北檢複訊

