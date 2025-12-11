女開特斯拉被控社區危險駕駛 房東扣押金趕搬家

鄰居指控吳小姐夫妻從車庫開車出來危險駕駛。（圖／東森新聞）





台南一對夫妻在善化承租社區透天厝，被鄰居指控他們從車庫開車出來，危險駕駛，管委會貼通知單，說她違反住戶公約，要求30天內搬離，房東也要扣所有押金，讓租客吳小姐很傻眼，PO出監視器佐證，證明車速並不快。租客吳小姐反控鄰居無理，她11月去做月子，偶爾返家拿東西，鄰居卻說她敲牆壁，連洗澡都被嫌吵，讓她非常無奈，至於房東則不回應，說已交給律師處理。

女租客吳小姐vs.社區主委：「所以小孩躺在車道是正確的？（咦車道這邊在玩，為什麼不行玩）。」

女租客吳小姐vs.社區主委：「小朋友可以坐在這邊，躺在這邊馬路上，這樣大聲喧嘩嗎，（為什麼？小孩子在這邊走，不是個很安全的地方嗎）。」

雙方為了小朋友能不能在車道玩耍而起口角，從事直播賣保健食品的吳小姐，8月承租台南善化社區透天厝，最近被管委會指控，她開特斯拉出車庫速度過快，是危險駕駛，接近孩童才減速 ，當天早晚速度都快，造成恐慌。

當事租客吳小姐：「也是駛出車庫正常的速度而已，但是卻被說我們在惡意的去撞小孩。」

吳小姐說她車頭都還沒彎出去，鄰居小孩就尖叫，有人說她沒亮煞車燈就是開快，但她電動車踏板輕放，其實就是減速。社區還指控她11月從3樓倒水，潑到在車道玩耍的小孩，導致孩童受驚，有威嚇意味，加上最近出門車速快，12月8日貼單通知，再犯會請求房東終止租約。

讓她覺得更無理的是，她11月去坐月子，那個月偶爾回家拿東西，鄰居卻說她敲牆壁擾民，洗澡有水聲也被嫌吵。房東以跟鄰居有紛爭，違反住戶公約，按合約要她30天內搬走，押金不退。

當事租客吳小姐：「今天房東你想趕我走，你就請管委會隨便開個單子說我違規，然後你就要扣除我所有的押金，並且逼我30天內就要馬上的搬離。」

《EBC東森新聞》求證社區主委，她不在家；致電吳小姐的房東，她不回應。

