女開車偏移撞斷燈桿 倒楣夫妻遭撞跌落溝渠

苗栗縣頭份市尖豐路，昨(29)日下午1點多發生一起嚴重的自撞車禍，一名59歲的陳姓女子開車因不明原因往右偏移，當場撞斷路旁燈桿還將一對夫妻撞下近2層樓高的溝渠，所幸3人都沒有生命危險，詳細肇事原因待釐清。

路邊監視器拍下，2名路人站在路邊，這時一輛銀色休旅車經過，卻逐漸往右偏移，最後直直撞斷路旁燈桿，2名路人完全來不及閃避當場消失在畫面中，2名路人被當場撞下，2層樓高的溝渠痛苦哀號，救護人員獲報到場趕緊在橋下將傷者緊急包紮，同時出動吊車把擔架吊上路面。

目擊民眾說：「我聽到(撞的聲音)，我就趕快下來，下來這裡，我有看到一個人在這裡，一個人他這樣躺在那。」苗栗縣頭份消防分隊隊員張仕勳說：「我們到的時候，車子裡面的已經脫困了，然後就是剩下在那個水溝那裡的人，目前他是說是，骨盆會疼痛，然後我看他意識，還算清楚。」

銀色轎車就這樣卡在路邊，引擎蓋翹起車頭有明顯毀損，燈桿已經被撞到嚴重彎曲，底座還掉到溝渠，可見當時撞擊力道之大，事發就在昨日下午1點多苗栗縣頭份市尖豐路上，當時一名59歲的陳姓女子開車行經加油站旁，卻突然整輛車往右偏移肇禍。

苗栗縣頭份警分局副分局長吳國偉說：「經檢測駕駛酒測值為0，3人均無生命危險，並送醫救治，肇事責任刻正調查釐清中。」駕駛酒測為0肇事原因待釐清，根據了解，遭撞的2名路人是夫妻，當時走路經過尖豐路，沒想到遇上飛來橫禍，所幸駕駛連同遭撞的2人都沒有生命危險。

