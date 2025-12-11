女開車疑闖紅燈猛撞2機車 騎士1死1傷

台中市晚間發生一起車禍意外，女駕駛疑似闖紅燈，和兩輛機車發生碰撞，由於撞擊力道相當大。（圖／東森新聞）





台中市晚間發生一起車禍意外，女駕駛疑似闖紅燈，和兩輛機車發生碰撞，由於撞擊力道相當大，其中一名騎士受重傷，送醫搶救後宣告不治，肇事原因還要進一步釐清。

機車車殼嚴重毀損，車內物品散落一地，另一台機車同樣零件四散，而和他們相撞的白色轎車車身也有明顯撞擊痕跡，台中市北屯區昌平路和山西路口10號昨晚間6點半左右，林姓女子開車白色轎車沿著山西路行駛，兩位機車騎士則是沿著昌平路騎，但就在交叉路口林姓女子疑似闖紅燈，三部車因此發生碰撞。

其中一位江姓騎士當場意識模糊，送醫搶救後不幸身亡，另一位劉姓騎士身上也有多處擦挫傷，警方調查，駕駛和騎士都沒有酒駕，但詳細的肇事原因還要進一步釐清。

