女闖燒肉店「擅自使用廁所」 店家：行為不妥.不被尊重

台南市 / 綜合報導

台南市安平區一間個人燒肉店，日前遭到一名女子闖入，當時店內員工在廚房備料，女子也沒打過招呼，就擅自進入店內使用廁所，事後被發現則是急忙離開，店家認為不被尊重，公開監視器影像提醒其他人，希望未來民眾如果有緊急需求，可以提前打招呼，避免不必要的糾紛。

一名女子走進燒肉店，但他不是來用餐，看起來很急，也不管前台沒人，一進店，就直奔洗手間，使用完畢後，店內人員趕緊跑出來，台南燒肉店店員VS.擅闖女子說：「您好要用餐嗎，(沒有，沒有，不好意思)，你沒有要用餐，(對，不好意思)。」

就見女子急匆匆離開，留下店員一臉不知所措，台南燒肉店業者陳依筠說：「那位路人，她就直接走進來，也沒有看櫃檯，就直接往廁所那邊走，出來的時候，因為他們(員工)有聽到門的聲音，聽到她好像出來了，就馬上跑出來，問她說，你是要用餐嗎，她就也沒有說，就說，不好意思，沒有，她就走了。」

趁著員工在廚房備料期間，女子問都沒問，就擅自使用廁所，台南安平區這間個人燒肉店業者感覺不被尊重，事後也PO文提醒，餐廳不是公共廁所，這樣的行為非常不妥，強調店家願意幫忙，但問一聲真的不難。

台南燒肉店業者陳依筠說：「我一定會借啊，因為我會說沒關係，在外都會不方便，只是我覺得要講一下，是一種禮貌，基本上我們會借，就是你要告訴我們。」為了保障財產安全，業者會保留監視器影像，也提醒其他民眾，有緊急需求，還是先打過招呼，避免不必要的糾紛。

