女陸客羽田機場飆罵台人片曝！還翹腳辱日語是「狗語」 他酸爆中國一事

國際中心／施郁韻報導

中國女遊客在羽田機場發生爭執，對台灣遊客高聲斥責，不斷叫囂「台灣是中國的」。（圖／翻攝自X）

東京羽田國際機場近日發生一起衝突事件，有中國女遊客在機場發生爭執，對台灣遊客高聲斥責，不斷叫囂「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治…」，影片被現場旅客錄下後上傳到網路上。對此，資深媒體人矢板明夫指出，當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。

矢板明夫在臉書發文指出，一名中國女遊客在羽田國際機場，對台灣遊客高聲斥責，叫喊「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治…」態度咄咄逼人。警方到場後，台灣遊客以日語冷靜地說明情況，與該名中國女子同行的另一名女子竟脫口辱罵「說人話！說狗語啊？」場面讓在場旁觀者錯愕。

矢板明夫表示，該事件在日本網路上迅速發酵，日本網友的反應相當直接而尖銳。有人感嘆自己曾經因《三國志》、孔子的思想，及中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。

還有日本網友直言，在他國高喊「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，簡直失禮到荒謬的程度。竟然說日語是「狗語」，「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」

矢板明夫直言，更諷刺的是，有人問說：在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼「信用加分」嗎？因為從更深一層來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外「愛國主義教育」的必然結果。

最後矢板明夫點出關鍵，當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。

