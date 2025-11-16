女青鳥昔氣炸被說綠側翼！今被抓包主持民進黨節目 網酸：恭喜求職成功

有粉專今爆料，大罷免期間，曾任罷免藍委賴士葆發言人LULU在今年5月受訪時表示會很生氣被說青鳥是民進黨的側翼，結果民進黨青年部推出最新的節目主持人竟是她本人，「難怪會生氣，原來不是側翼是主力啊」。網友也開酸「戲演得很好，下次別演了，再演就不像了」、「恭喜求職成功」。

曾任罷免藍委賴士葆發言人LULU今年10月接受採訪。（圖取自民進黨YT）

政客爽今天（16日）在臉書發文表示，罷免團體發言人LULU在5月21日接受專訪表示「非常生氣她們說青鳥是民進黨的側翼，結果民進黨青年部推出最新的節目主持人怎麼是妳？難怪會生氣，原來不是側翼是主力啊」！

圖取自民進黨青年部Threads。

政客爽進一步指出，但那時候賴清德跟民進黨不斷反覆強調「罷免團體是公民團體、公民力量」來凸顯中立性與政黨無關。這位LULU去年也有參與民進黨國務青旗艦營的照片，但值得一提這些活動照片她一直到大罷免結束後才PO出。今年10月份也拍攝民進黨政策宣傳片。

政客爽很酸，「我對她本人從事政治工作沒有意見，但民進黨過去愛唬爛罷免團體跟他們沒關係就挺好笑的」。許多網友也在其po文下方留言表示「原來不是側翼，是正規軍假裝的」、「我的嘴角止不住的上揚」、「戲演得很好，下次別演了，再演就不像了」、「恭喜求職成功」、「演完戲當然要封爵上工」。

