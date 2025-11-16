女青鳥曾「生氣被稱側翼」 今成綠營新貴遭酸：求職成功

青鳥去年12月18日到國民黨中央黨部前抗議，藍營小編以布置「民進黨求職大會」氣球手段反制。（取自凌濤臉書）

綠營從去年立委選後即啟動的大罷免遭到大失敗，當時聲稱「公民先行」，但後來不少罷團幹部被抓包，根本就是民進黨立委的助理。曾任罷團發言人的LULU曾表達不爽被說青鳥是民進黨側翼，如今竟成民進黨青年部最新節目主持人，粉專酸「原來不是側翼，是主力！」

13萬追蹤粉專「政客爽」發文提到，罷免藍委賴士葆團體的發言人LULU，在5月21日受訪時表示「非常生氣她們說青鳥是民進黨的側翼！」政客爽直酸：「啊結果民進黨青年部推出最新的節目主持人怎麼是妳？難怪會生氣，原來不是側翼是主力啊！」

政客爽指出，但那時候賴清德跟民進黨不斷反覆強調「罷免團體是公民團體、公民力量」，來凸顯中立性與政黨無關。這位LULU去年也有參與民進黨國務青旗艦營的照片，但值得一提的是這些活動照片，LULU一直到大罷免結束後才PO出。今年10月份也拍攝民進黨政策宣傳片。政客爽直言，對她本人從事政治工作沒有意見，但民進黨過去愛唬爛罷免團體跟他們沒關係，就挺好笑的！

高雄林小姐粉專直呼：政客爽發現青鳥求職大會有人面試成功了，讓我們恭喜她在眾多求職者中脫穎而出！

網友表示「原來參加青鳥，還有工作保障喔」、「哎呀，人家有『戰功』嘛」、「恭喜又有高級實習生了」、「成功要到飯了」、「還是別演了」、「當然不是側翼，明明是正規軍啊」、「豬才會相信罷團是公民團體」、「黨證比綠卡好用」、「果然是萊爾校長，正規軍也能說是公民力量」。

