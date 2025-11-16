女領隊出團！被要求「和男老闆同房」 嚇傻：旅行社潛規則

生活中心／朱祖儀報導

原PO被安排和客戶男老闆同房。（示意圖／Pixabay）

每個行業都有不同規定，但要小心不合理的要求！一名女網友透露，近日要帶團出遊，不過領隊資料上卻寫她必須和客戶男老闆睡同間房，主管還說「擠一下」，讓她質疑，「這是旅遊業的潛規則嗎？」文章曝光掀起討論。

原PO在臉書「靠北旅遊業」發文表示，最近帶隊出團之前，看到領隊資料上面寫她要和客戶男老闆同間房，她不解地問主管原因，對方回應，因為這次提供給司機及領隊的房價較貴，「有時候出團會擠一下。」

原PO聽到相當傻眼，認為公司應該自行負擔成本，且就算要擠同間房，也應該同性別一起睡。隨後她詢問其他同事，卻得到「這很正常，旅行社出去帶團就是這樣」的答案，讓她相當無言，「難道這個圈子就是這樣嗎？」

不過原PO後來詢問外調領隊，對方卻說，「旅行社絕對不可能也不敢跟她們提這種要求」，她聽到後心中不免產生疑問，「請問這是旅行社的問題？還是這就是旅行社的潛規則？」

網友紛紛表示，「當然是不可能跟男客人同房，要勇敢的拒絕寧可不帶，否則以後這就變成常態了」、「正規公司還沒聽過有領隊男女混房」、「再好也不會同房，這是基本底線絕不動搖」、「必須拒絕！別說旅遊業，正常公司出差絕對不會異性同房」、「硬起來，別帶了！免得到了現場，有別的理由，還是給你跟老闆同間房。」

