女顧客吃薑母鴨「頭突中彈」沒皮膚血肉穿透傷！警逮人漏做1事…嫌免罰

記者陳弘逸／台南報導

台南林姓男子去年拿空氣槍發，擊傷女顧客頭部，當下女方報警提告，林男被依法移送，並扣走作案槍枝；不過移送裁定時，未提出任何測定測試報告，因此無法證明是否具殺傷力，因此審理後，諭知不罰。(圖／翻攝畫面)

台南林姓男子去年拿空氣槍發射BB彈，擊中在薑母鴨店內的女顧客頭部，當下女方報警提告，林男被依法移送，並扣走作案槍枝；不過移送裁定時，未提出任何測定測試報告，因此無法證明是否具殺傷力，此外，傷者診斷證明書只記載「頭部挫傷」，並無法佐證是否造成皮膚血肉的穿透性傷害，因此審理後，諭知不罰。

裁定書指出，林男2025年10月8日晚上11時8分許，在台南持空氣槍發射BB彈，擊中在薑母鴨店內的女顧客，因此舉，顯有危害他人身體之虞，因此，被警方依違反社會秩序維護法移送。

根據法規，所謂殺傷力，社會秩序維護法並無明確定義，槍砲彈藥殺傷力認定基準指在最具威力的適當距離，以彈丸可穿入人體皮肉層的動能為基準，經性能檢驗法確認具殺傷力的槍枝，需發射動能可達每平方公分20焦耳以上，足以穿透人體皮肉層。

不過，依據警方扣案空氣槍、BB彈等證物，移送機關並未提出任何自行或送往專業機關進行動能測定測試報告，且受害女顧客診斷證明書只記載「頭部挫傷」，是否有造成皮膚血肉的穿透性傷害，並無法佐證。

此外，即使林男確實持有空氣槍發射BB彈，該物是否具有殺傷力而有危害他人身體或財物之虞，仍無法證明，移送機關至少應先進行初步測試，並於測試結果無殺傷力時，再社會秩序維護法移請裁定。

簡易庭審理後，認為林男的違序行為，並無法沒構成違反社會秩序維護法第63條第1項第4款的行為，因此，諭知不罰。

