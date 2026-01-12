女顧客單手打蛋掉地上 網友批評：很故意

高雄一名女顧客在火鍋店用餐，自己不會單手打蛋，卻硬要在桌角敲蛋，結果將整顆蛋弄到地上。（圖／東森新聞）





高雄一名女顧客在火鍋店用餐，自己不會單手打蛋，卻硬要在桌角敲蛋，結果將整顆蛋弄到地上還哈哈大笑，畫面曝光後被網友批評是奧客，故意玩弄食物，現在這名女顧客也向店家道歉。

社群影片：「那我再打一次好了。」

女客人往桌角一敲，整顆蛋全掉到地上，這段火鍋店打蛋的影片在社群平台上引發討論。有網友批評當事人浪費食物，而且根本不在乎清潔人員的辛苦，而店內監視器顯示，她已經打過一顆蛋，結果失敗，又再嘗試第二次，而且第二次仍選擇在桌角敲蛋。

火鍋店員工：「我在那邊做清潔的時候，她就來跟我說，不好意思我把蛋弄到地上了，可是正常如果你覺得有弄到地上的話，是會有做清潔，她就放在那邊，在那邊大笑。」

不是要吃，卻故意玩食物，讓很多網友氣憤，質疑她根本是奧客，完全不管清潔人員事後打掃會多辛苦。火鍋店店長：「她有打電話進來，跟我們講說她那一天打蛋不是故意的，她有跟我們道歉。」

儘管店家選擇原諒，但網友卻不買單，認為這名女客人第一次打蛋就把地板弄髒，第二次更是把整顆蛋全都弄到地上，光是清潔就很麻煩，而且相當花時間。火鍋店店長還示範正確打蛋方法，下次在火鍋店要打蛋，可以用兩隻手在碗旁邊敲，才不會失敗後造成店家的困擾。

