女飼主被愛犬輕咬一口竟引發狂犬病 醫示警：嚴重恐癱瘓、致死

（示意圖非當事狗／Pixabay）

家中有毛孩的都要注意！大陸湖南長沙近日有一名47歲女子在2個月前遭飼養的幼犬輕咬左手無名指，因傷口細小且自認家犬安全，未進行任何處理，最終竟引發狂犬病。醫師提醒，任何動物咬傷或抓傷都不可掉以輕心，即使傷口微小，也可能帶來癱瘓或致命風險。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，湖南長沙市第一醫院日前收治一名47歲女病患，她到院表示，2個月前被自己飼養的幼犬咬傷左手無名指，當時覺得情況不嚴重，未進行任何消毒或去看醫生，沒想到近期身體不適，疑似是狂犬病的症狀。

該院動物致傷門診主任劉鳳娥指出，狂犬病病毒可透過肉眼難以察覺的細小傷口，或經由黏膜接觸進入人體，動物唾液中的病毒量即足以造成感染。值得注意的是，部分動物在發病前就可能已透過唾液排出病毒，外觀看似健康，卻仍具傳染力，這也是許多民眾容易忽略的風險。

劉醫師進一步說明，狂犬病潛伏期從5天至數年不等，多數約為2至3個月。在臨床上狂犬病主要分為「狂躁型」與「麻痺型」，狂躁型患者常出現極度恐懼、恐水、怕風、呼吸困難、多汗及流涎等症狀；麻痺型則較不明顯，常表現為高燒、頭痛、嘔吐、肌肉癱瘓及大小便失禁。病患一旦發病，最嚴重還可能在3至6天內因呼吸或循環衰竭死亡。

報導中提到，在大陸犬隻是狂犬病最主要的傳染來源，占比超過95%，其次為貓；流浪或野生肉食性哺乳動物如鼬、獾、狐狸、貉、狼，以及蝙蝠，也屬高風險族群。不過，並非所有動物咬傷都需接種疫苗，牛、羊、馬、豬等家畜，以及兔、鼠等嚙齒類動物，感染風險相對較低，應由醫師評估後決定；禽類、魚類與昆蟲、爬蟲類則不會傳播狂犬病。

最後劉醫師提醒，一旦發生疑似狂犬病暴露，應立即以流動清水與肥皂水交替沖洗傷口約15分鐘，並以酒精或碘酒消毒；隨後盡速前往狂犬病暴露預防處置門診，由專業醫師評估是否需接種疫苗或免疫製劑，才能有效降低致命風險。

