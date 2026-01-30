女首富變階下囚！張美蘭近８千億詐騙案 名牌、遊艇、豪宅慘遭變賣

張美蘭名下兩款鱷魚皮柏金包備受關注，法院以「不法所得」為由列入拍賣資產。（圖／達志／美聯社，下同）

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉及高達270億美元，約新台幣7915億元的重大金融詐騙案，相當於越南國內生產毛額（GDP）的6%，被譽為全球最大金融詐騙案之一。她原先於2024年4月遭判死刑，後因越南法律改革取消部分罪名死刑適用，改判為無期徒刑。法院同時勒令她支付270億美元，約新台幣7915億元作為賠償金。

張美蘭為萬盛發集團創辦人，長年活躍於胡志明市政商界。她涉控越南史上最大金融詐騙案，2024年被法院判處無期徒刑。

根據《BBC》與報導，為儘速追回遭詐取的鉅額資金並補償受害者，自本週起，越南當局已著手全面拍賣她名下被查封的各類資產。胡志明市民事判決執行局宣布，目前已查扣超過1200項財產，包括企業股份、不動產、奢侈品與私人收藏品，皆將陸續拍賣。

廣告 廣告

張美蘭透過控制西貢商業銀行及多家空殼公司，非法操作貸款與資金流向，涉案金額高達440億美元。

其中最受矚目的，為兩款愛馬仕（Hermès）鱷魚皮柏金包。在國際市場上，該類柏金包單件售價動輒數十萬美元，最高可逾新台幣1000萬元。張美蘭曾於庭審期間懇求法院保留這兩款柏金包，表示其中一款購自義大利，另一款則是由馬來西亞友人贈送，她原先盼作為傳家寶流傳給後代，但法院最終仍以「屬於不法所得」為由駁回其請求，並列入拍賣清單。

張美蘭名下資產超過1200項，包括不動產、企業股權與奢侈品等。圖為其位於胡志明市中心已拍賣的不動產之一。

除此之外，張美蘭名下的高價房產與船隻也陸續進入拍賣程序。2023年10月，她位於胡志明市中心的一處房產，以超過6000億越南盾，約新台幣7.3億元成功售出，是首批成功變現的資產之一。

本月稍早，當局嘗試以524億越南盾，約新台幣6352萬元，拍賣其豪華遊艇Reverie Saigon號，惟因無人投標而流標。目前預計於2月12日再度拍賣，起標價下調至493億越南盾，約新台幣6000萬元。她名下另外兩艘小型船隻也將分別以48億越南盾，約新台幣580萬元起標。

目前，當局正積極尋求專業鑑定機構，評估這些奢侈品與高價資產的市場價值，盼能確保拍賣價格合理、公平，進而有效提升補償金的回收比例。外界也關注，相關程序能否維持公開透明，以保障受害者權益並重建民眾對金融制度的信任。

張美蘭為越南房地產集團「萬盛發集團」（Van Thinh Phat Group）的創辦人與董事長，長年在胡志明市房地產與金融圈具有高度影響力。她被控在2007年至2022年間，透過控制西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank）以及多家空殼公司非法取得貸款與現金，資金流向不明且大多未償還，涉案金額高達440億美元，其中270億美元遭法院認定為非法侵占。

本案於2023年底曝光後，引發越南社會高度關注，媒體稱其為越南史上規模最大、影響最深的金融詐騙案件。張美蘭於2024年4月被判死刑，為罕見重判企業高層的案例，隨後因應法令修正改判為無期徒刑，仍需負擔天文數字的賠償責任。她名下資產遍及房地產、公司股權、遊艇與奢侈品，越南政府目前正陸續進行拍賣，以償還受害投資人與金融機構的損失。

張美蘭透過控制西貢商業銀行及多家空殼公司，非法操作貸款與資金流向，涉案金額高達440億美元。（圖／翻攝自X，@metanews_com）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

營養師點名「茶葉蛋含糖高」醫師打臉 悄刪文遭炎上：團隊裝沒事？

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補