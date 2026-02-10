女首相難敵政壇傳統 日本眾院選舉女性當選比例下滑

日本今天(10日)正式公布第51屆眾議院選舉結果，在465個議席中，女性一共拿下68席，占比為15%，較上屆選舉有所減少，顯示在男性主導的日本政壇中，女性參政仍面臨挑戰。

法新社報導，日本自民黨黨魁高市早苗去年10月在首相指名選舉中勝出，成為日本史上第一位女性首相，打破政壇的玻璃天花板，但政界以男性為主體的生態並未因此改變。

在本屆日本眾議院大選中，儘管女性參選的比例達24%，寫下歷史新高，比起2024年也僅增加了1個百分點，但最終女性只贏得68席，較2024年的73席來得更少。

日本東海大學專研政治與性別的辻由希(Yuki Tsuji)教授指出，「自民黨似乎沒有因為高市首相的上任，而大幅增加女性候選人的人數」。高市當選首相之初表示要提升女性參政比例，但內閣仍由男性主導。本屆當選的68位女性眾議員中，有39位來自自民黨，僅占該黨315名當選議員的12%。

東京大學政治學教授內山融(Yu Uchiyama)表示，「高市以保守立場聞名」，認為她不太可能把精力投入到推動多元平等的相關政策上。長期以來，高市反對女性天皇和同性婚姻、支持夫妻同姓氏，在觀念上相對保守。

根據世界經濟論壇(WEF)的「2025年全球性別差距報告」(Global Gender Gap Report 2025)，日本的性別平等指數為0.666(1為平等)，在全球148個國家中排名第118，亞洲排名第17。