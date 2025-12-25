女駕賓士疑恍神撞電箱側翻 小腿擦傷送醫

記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區漢生西路36號前今（25）日14時30分發生一起交通事故，海山警分局接獲民眾報案後立即由新海所及交通分隊派員前往處置。警方到場了解，現場有1部自小客車翻覆，肇事原因為駕駛何女(67年次)疑因恍神，不慎碰撞路旁電箱。

警方獲報到場車輛側翻立起，路旁電箱也被撞到與地基分離。（讀者提供）

海山警分局指出何女酒測值為0，左小腿擦傷，現場研判並無施用毒品跡證，由救護車送往亞東醫院救治，暫無大礙。警方於現場協助交通疏導，並依規定拍照測繪及調閱路口監視器影像，以釐清事故原因。