女駕車彎道自撞電桿！2歲女兒亡 23歲朋友重傷

女子載著2歲女兒和朋友自撞電線杆。（圖／東森新聞）





嘉義縣中埔鄉裕民村今天發生死亡車禍！23歲賴姓女子載著2歲女兒和朋友自撞電線杆，女駕駛僅受輕傷，但車內2名乘客重傷，23歲男性朋友雙腿骨折，2歲女兒則頭頸部嚴重擦挫傷，失去呼吸心跳，經送醫後不治，救護人員到場，車後座有安全座椅，但2歲女兒有坐在安全座椅上嗎，安全座椅有沒有固定好，都還需要釐清。

23歲男子，在副駕駛座無法起身，周圍都是破掉的安全氣囊，救護人員要他先慢慢轉身，發現無法判斷他的雙腿有骨折狀況。救護人員：「來腳不要動。」

救護人員再從另一邊，駕駛座放上長背板，要讓男子慢慢移動到長背板，再將人送醫，2號上午八點多，23歲賴姓女子開車載著2歲女兒，和23歲男性朋友要回家，經過嘉義中埔鄉裕民村水仔尾，嘉139線7公里處，車子本來在車道上，來到彎道突然往右偏，車子撞上電桿，沒有煞車，車頭全毀車殼散落一地，車子再往後移動三個車道後停下，開始冒煙，救護人員到場，23歲女駕駛抱著2歲女兒，女兒已經沒有生命跡象。

嘉義縣消防局中埔分隊隊員邱國祥：「女童年約3歲OHCA，給予相關救護處置後，皆由本局救護車，送往嘉義聖馬爾定醫院救治。」

當時車上三人，除了女駕駛外，副駕駛做的是23歲男性朋友，女兒疑似是坐在後座，救護人員到場，打開車子後座，有安全座椅，但是是不是沒有固定好，2歲女兒有沒有坐在上面，都還要釐清。

中埔派出所所長朱宏倫：「賴姓駕駛四肢輕微擦挫傷，意識清楚，徐姓乘客雙腳骨折意識清楚，生命危險，吳姓乘客頭頸部擦挫傷無意識，三人經由救護車送醫院急救，吳姓乘客仍傷重不治，另徐姓乘客住院觀察中，案經警方調查賴女酒測值為0。」

女駕駛沒有喝酒，是不熟悉路況，還是有其他原因，員警也要一併了解。