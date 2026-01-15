女駕車猛撞電線桿！車頭全毀 事後竟棄車逃逸

高雄市橋頭區今（15）日凌晨發生一起小客車自撞電桿事故。（圖／東森新聞）





高雄市橋頭區今（15）日凌晨發生一起小客車自撞電桿事故，肇事女駕駛在事故後自行脫困，卻隨即徒步離開現場，高雄市政府警察局岡山分局獲報後已展開調查，追查駕駛去向並釐清肇事責任。

岡山分局指出，今日凌晨2時23分許接獲民眾報案，並表示橋頭區通燕路上發生交通事故。員警趕抵現場，發現一輛自小客車行駛於通燕路往西方向時，疑似是未注意車前狀況，車輛偏左行駛後撞擊路旁電桿。

岡山分局表示，該名女駕駛在事故發生後未依規定留在現場等候警方處理，此舉已涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第62條規定。（圖／東森新聞）

警方調閱現場監視器畫面後發現，事故發生後，該名女駕駛自行從車內脫困，隨即徒步沿通燕路往橋頭方向離開。由於駕駛已離去，現場未能即時針對其傷勢及酒測狀況進行確認。

廣告 廣告

岡山分局表示，該名女駕駛在事故發生後未依規定留在現場等候警方處理，此舉已涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第62條規定，即汽車駕駛人肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；若有逃逸情形，並將吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

目前警方已聯繫到該車輛的黃姓車主，黃姓車主向警方表示，當時是由自己的媽媽，也就是蔡姓女子駕駛車輛，但警方仍尚未與該名蔡姓駕駛取得聯繫。究竟真相為何，仍有待進一步調查釐清。

岡山分局將依法通知該名駕駛到案說明，以進一步釐清案情，並調查是否涉及其他不法情事。詳細事故肇因則將交由交通大隊進行專業分析鑑定。岡山分局呼籲，用路人在行車時務必提高警覺，注意車前狀況；若不幸發生交通事故，務必留在現場配合警方處理，切勿擅自離開，以免觸犯法律並加重自身責任。

肇事女駕駛在事故後自行脫困，卻隨即徒步離開現場。（圖／東森新聞）

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／上班注意！國道隧道追撞車禍 車流嚴重回堵

快訊／國1車輛故障 他下車查看卻遭撞！頭骨破裂慘死

高雄宮廟惡少酒駕撞飛勤奮女 肇逃再撞母子！劣跡曝光

