女駕車誤闖機車停車場 「蛇行倒車」撞4車開溜

台中一間Outlet停車場。（圖／東森新聞）





2日傍晚，台中一間Outlet停車場發生烏龍事件，37歲的吳姓女子開車誤闖機車停車場，倒車要離開卻一路蛇行，左扭右扭撞到牆，還撞倒4台機車，但她只挪開沒扶起就離開，機車車主氣炸報警，但由於停車場並非道路，不算肇逃，已跟騎士私下和解，只不過女駕駛開車方式實在太特別，網友都好奇，她真的有考到駕照嗎。

白色轎車誤闖機車停放區，馬上A倒第一台，女駕駛下車扶好繼續開，直直倒車就行，她卻扭來扭去，不出意外的馬上出意外，馬上撞到第2、3台，像骨牌一樣，又多撞了1、2台，女駕駛下車，以為她要扶正，沒想到把擋路機車挪開，又繼續蛇行式倒退，擦撞到牆角，嚕了老半天，就是出不去，她再往前開，尋求更大的空間，接著又第二次蛇行式倒退，恰好女騎士要來牽機車，看到自己的機車倒地超傻眼，拿手機拍照存證時，女駕駛已經成功落跑。

Outlet員工：「我們的櫃位小姐有被撞。」

事發在台中一間Outlet停車場，37歲的吳小姐誤闖機車區，因為汽機車是共用車道，女駕駛先通過一整排汽車停放區後，無視上方寫著「B1機車停車區」，跟「箱型車請勿進入」的告示牌，左轉開進機車區，光是小車體型就已經壓到機車格線，就連倒車也是驚險萬分。

記者：「這個最難過，對，這邊其實只要有車就轉不進來。」

荒謬倒車過程被po網引發熱議，質疑女駕駛是在開小朋友的搖搖車嗎，左扭又扭的，還有人認為，女駕駛牽機車的行為，是在煎牛排翻面嗎，所有人看了都滿頭問號，也有人認為離譜至極，駕照到底怎麼考到的。

其他民眾：「是很傻眼而且她就跑掉，不想看人家機車有沒有問題。」

B1的汽機車連通道，確實沒有明顯標示，與汽車禁止通行的字樣，業者立即擺三角錐擋住，寫著汽車勿入，提醒客人別再誤闖，至於女駕駛撞車後直接離開，因為停車場並非道路，不算肇逃，機車騎士也沒提告毀損，已私下和解賠償。

