女駕駛快車道突停車下車拿信 警：駕照該重考

女駕駛突然打開車門下車，走到車尾，拿走後擋風玻璃上夾放淡藍色紙張。（圖／東森新聞）





高雄有民眾在前金區中華三路上等紅綠燈時，前方女駕駛突然打開車門下車，走到車尾，拿走後擋風玻璃上夾放淡藍色紙張，整個過程發生在快車道上，後方車輛被迫等她，畫面曝光後引發網友熱議。

民眾開車行經高雄前金中華路路口時，看到前方的自小客車突然閃起雙黃燈，以為前方車子發生了什麼事故，下一秒。

只見女駕駛打開車門走下車到車尾，拿起夾在玻璃上的信件，接著再走回車上，後方駕駛看到完全傻眼。

22號下午3點多，在高雄前金區，一輛銀色轎車停在中華三路的快車道上，左側車道都還有車通行，但中間車道卻一動不動，正值號誌路口，銀色轎車駕駛下車取信，後面所有車輛，都得原地等待，網友認為這樣的行為已嚴重影響，後方來車通行安全。

目前警方已經調閱相關監視器，掌握到了相關車輛，初步判定，銀色轎車已經違反多條交通事項，汽車在快車道臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰，將依照道交條例進行開罰。

