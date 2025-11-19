女駕駛愛車旁「拉起裙子」隨地便溺 在地人公開尋人！

苗栗一名女駕駛在大街上蹲在自己車旁，以裙子作為掩護公然便溺。（圖／翻攝自我是頭份人 臉書社團）





苗栗一名女駕駛竟在大街上蹲在自己車旁，以裙子作為掩護公然便溺，事後未做清理就驅車離去，在地人不忍公開尋人！

原PO在「我是頭份人」臉書社團表示，事發在本月17日下午3時許，女子當場隨地便溺後逕自離開，他痛批，「寵物狗在外解放主人也都會清理，怎麼妳身為『屎的主人』一走了之呢？」更指出該地附近有許多公用廁所，質疑「多走幾步路很難嗎？」

原PO也苦惱地問，遇到這種狀況該如何請對方回來清理？貼文曝光後，大批網友表示，「真噁心，開那麼貴的車做這麼噁心的事，頭份又不大，到處也有免費廁所」、「是有什麼特殊癖好吧…（？）」、「我眼界開了」、「胎糕（台語：噁心），都不用擦屁股噢！」、「沒水準極致」、「從從容容連滾帶爬」。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

六旬男網戀誤信「代領普發一萬」 淪詐團人頭戶

女騙行員要領「裝修款」 警揭密：詐團話術

台灣辣網紅超扯求肉償 吃霸王餐SOP被揭露

