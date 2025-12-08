女駕駛暴衝撞毀停車場欄杆 「驚悚瞬間曝」他驚呼：珍惜生命遠離iRent

一輛iRent租賃車暴衝撞進停車場。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

台北市松山區一所地下停車場，7日下午4時許發生一起車輛暴衝事故。一輛白色iRent租賃車在駕駛準備進入停車場歸還車輛時，疑似因恍神或精神不濟，突然失控加速，直接衝撞進出口柵欄、分隔島及繳費設施，造成現場設施嚴重毀損。

從監視器畫面顯示，該輛轎車在撞擊當下產生強烈衝擊，車體一度側傾近90度，驚險情況讓現場民眾目睹後直呼驚人。所幸事故當時停車場內並無其他車輛或行人，駕駛人並未受傷。

根據現場目擊者描述，車輛衝進場內的瞬間聲響巨大，有如模擬駕駛遊戲場景般誇張。事故發生後，停車場設備損毀嚴重，包含車牌辨識器、雙向柵欄、繳費機等均被撞壞。管理單位表示，因主要出入口設備無法使用，停車場已暫停對外開放。

iRent租賃車撞毀停車場欄杆、繳費設施。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

肇事駕駛為32歲王姓女子，警方初步研判其可能因一時失神導致操作失控。她已於事後主動前往派出所說明狀況，並承諾將與停車場方面協調後續賠償事宜。根據初步估算，本次事故所造成的設施損壞金額可能超過20萬元。

事故影像也被目擊民眾上傳至社群平台《爆料公社》，影片中可見iRent車輛在下坡時突然加速，接連撞毀進出口柵欄及其基座，並波及一旁機車停放區，多輛機車受損。事故現場畫面曝光後，引發網友熱議，「都開iRent在練車」、「還好沒人，這根本無差別攻擊」、「珍惜生命，遠離iRent」、「不想繳停車費要說啊」、「iRent的車子真的好可憐 飽受三寶摧殘」、「三寶駕駛一定會說，煞車故障，所以煞不住就撞上了」。

肇事駕駛疑似精神不濟釀禍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

